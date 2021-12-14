Скандал в Киевсовете: аренда земли под многоэтажную жилую застройку может возрасти в 4 раза

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Козлова Альбіна
Григорий Маленко, фото из открытых источниковСтоимость аренды коммунальной земли для застройщиков многоквартирных жилых домов в Киеве может увеличиться с 3% до 12% нормативной денежной оценки. Дополнительные поступления в бюджет планируется направить на развитие социальной инфраструктуры города. Инициатором перемен выступил лидер фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко.
При обсуждении проекта бюджета Киева на 2022 год Маленко предложил правку, которая сможет увеличить доходы бюджета и принципиально повлиять на развитие социальной инфраструктуры столицы.
Сначала правку поддержали, но после внеочередного перерыва проголосовали еще раз и отклонили, ссылаясь на бюджетный регламент. В свою очередь городской голова Киева Виталий Кличко поддержал предложение Маленко и дал поручение профильному заместителю доработать этот вопрос и подать на следующее заседание согласно процедуре.
Соответственно, депутаты могут принять решение о повышении стоимости аренды земли для застройщиков уже на следующем заседании Киевсовета, которое состоится 16 декабря.
Напомним, что с 1 января 2021 было отменено долевое участие застройщиков при строительстве жилья. Долевое участие — практика, когда часть жилого фонда новостроек передавали на нужды города. Таким образом, единственным платежом, который осуществляет крупный строительный бизнес в бюджет столицы, остается аренда земли во время строительных работ на уровне 3% от оценки стоимости земли. То есть только 300 миллионов гривен в год, что меньше 0,5% бюджета столицы и чуть более 1% дохода, получаемого крупными застройщиками в столице.
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