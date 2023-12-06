Скандал с бронированием от мобилизации: «Комментарии» направили в «ПриватБанк» запрос

"Комментарии" направили официальный запрос в АО КБ "ПриватБанк" относительно того, правда ли, что 6500 военнообязанных мужчин, работающих в этом государственном учреждении, имеют бронирование от мобилизации в Вооруженные силы Украины.

ПриватБанк. Фото: из открытых источников

Вчера в украинских СМИ и телеграмм-каналах появилась информация со ссылкой на блогера Михаила Шнайдера, что в государственном ПриватБанке работает 6500 мужчин с бронированием от мобилизации.

"На фоне усиления мобилизации, когда ТЦК ищет мужчин уже не только на улице, но и по месту работы, получил интересную инсайдерскую информацию о "бронировании" в госструктурах. Например, только в одном государственном "ПриватБанке" работает 6500 мужчин, имеющих "бронь". Это фактически 15 батальонов по 430 человек. Маленькая армия. У меня два вопроса. Первое – неужели банковскую работу не могут выполнять женщины? И второе – почему ТЦК заставляют работодателей по всей стране подавать списки военнообязанных, а государственный банк, который должен давать пример, прячет своих сотрудников от мобилизации?", — написал Михаил Шнайдер у себя в фейсбуке.

"Комментарии" просят "ПриватБанк" подтвердить или опровергнуть изложенные факты и ответить на следующие вопросы:

1. Сколько мужчин призывного возраста работает в АО КБ "ПриватБанк"?

2. Сколько из них имеют бронирование от мобилизации в Вооруженные силы Украины?

3. На каком основании они были забронированы?

4. Подали ли вы списки военнообязанных работников в Территориальные центры комплектования?

По Закону Украины "О доступе к публичной информации" распорядитель информации должен ответить на запрос на информацию не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.



