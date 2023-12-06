Скандал с бронированием от мобилизации: «Комментарии» направили в «ПриватБанк» запрос

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Кравцев Сергей
"Комментарии" направили официальный запрос в АО КБ "ПриватБанк" относительно того, правда ли, что 6500 военнообязанных мужчин, работающих в этом государственном учреждении, имеют бронирование от мобилизации в Вооруженные силы Украины.
ПриватБанк. Фото: из открытых источников
Вчера в украинских СМИ и телеграмм-каналах появилась информация со ссылкой на блогера Михаила Шнайдера, что в государственном ПриватБанке работает 6500 мужчин с бронированием от мобилизации.
"Комментарии" просят "ПриватБанк" подтвердить или опровергнуть изложенные факты и ответить на следующие вопросы:
1. Сколько мужчин призывного возраста работает в АО КБ "ПриватБанк"?
2. Сколько из них имеют бронирование от мобилизации в Вооруженные силы Украины?
3. На каком основании они были забронированы?
4. Подали ли вы списки военнообязанных работников в Территориальные центры комплектования?
По Закону Украины "О доступе к публичной информации" распорядитель информации должен ответить на запрос на информацию не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.
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Новости
Ігор
сегодня, 13:52
ПриватБанк - це власність юдеїв Беня Боголюбов Тигипко. Став фактично прихистком арійців Божого народу. Обраних чіпати не можна. Окупант прийде вони статки не втратять!