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Скандальный экс-мэр украинской столицы готов вернуться в Киев

Леонид Черновецкий рассказал, кого готов поддержать на должность мэра Киева

сегодня, 21:47
Автор:

Павел Зинченко

Экс-мэр Киева Леонид Черновицкий внезапно объявил о своем желании вернуться в столицу. О своих планах одиозный политик заявил в прямом эфире на собственном Youtube-канале во время интервью с претендентом на пост киевского городского головы, нардепом от партии "Наш край" Сергеем Шаховым.

Скандальный экс-мэр украинской столицы готов вернуться в Киев

Черновецкий хочет вернуться в столицу

По сообщению Черновецкого, Шахов пришел к нему на интервью перед выборами в Киеве, которые должны состояться 25 октября. Чтобы поддержать этого кандидата, Черновецкий даже готов приехать проголосовать. Он считает, что социологические исследования не показывают настоящие шансы Шахова на победу.

"У меня был рейтинг 7%, и все же я дважды стал мэром Киева. Я побеждал и  Тимошенко, и Кличко, так что рейтинг – не показатель. Это правда, и к тому же, очень много переселенцев в Киеве – и я думаю, что они будут голосовать за вас", – заявил Черновецкий Шахову.


Леонид Черновецкий также сообщил, что собирается сделать серию подобные интервью с кандидатами на должность будущего мэра столицы Украины.

Как сообщало издание "Комментарии", киевская активистка заявила об угрозах со стороны депутатов Левченко и Кутняка.


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