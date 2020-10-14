Скандальный экс-мэр украинской столицы готов вернуться в Киев

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Павел Зинченко
Экс-мэр Киева Леонид Черновицкий внезапно объявил о своем желании вернуться в столицу. О своих планах одиозный политик заявил в прямом эфире на собственном Youtube-канале во время интервью с претендентом на пост киевского городского головы, нардепом от партии "Наш край" Сергеем Шаховым.
Черновецкий хочет вернуться в столицу
По сообщению Черновецкого, Шахов пришел к нему на интервью перед выборами в Киеве, которые должны состояться 25 октября. Чтобы поддержать этого кандидата, Черновецкий даже готов приехать проголосовать. Он считает, что социологические исследования не показывают настоящие шансы Шахова на победу.
Леонид Черновецкий также сообщил, что собирается сделать серию подобные интервью с кандидатами на должность будущего мэра столицы Украины.
Как сообщало издание "Комментарии", киевская активистка заявила об угрозах со стороны депутатов Левченко и Кутняка.
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