Скандал из Ryanair: авиаперевозчик требует от Украины привилегий еще до окончания войны

Ирландский лоукостер Ryanair требует существенных скидок на аэропортовые сборы от украинских аэропортов после войны и возобновления авиасообщения. В случае отсутствия таких льгот, авиакомпания грозится сократить планы по возвращению в Украину, сообщает Reuters.

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Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания потенциально может перевезти до 5 миллионов пассажиров в первый год после установления мира и до 10 миллионов во второй. Однако без скидок на сборы Ryanair готов ограничиться только 1 миллионом пассажиров в первый год и 3 миллионами во второй.

О'Лири выразил разочарование тем, что украинские аэропорты "фактически отказались сотрудничать" по планам послевоенного развития авиаперевозок.

Он призвал руководство аэропортов быстро договориться с Ryanair, если хочет видеть "настоящий радикальный рост и экономическое восстановление в Украине".

Глава компании подчеркнул, что требовать "большое собрание" с перевозчиков в пустых аэропортах — это неудачная стратегия.

По словам О'Лири, после войны Ryanair мог бы открыть рейсы в 30 европейских городов из украинских аэропортов, в частности, Киева, Львова и Одессы (при условии восстановления тамошней взлетно-посадочной полосы).

В ноябре прошлого года появились слухи о возможном возобновлении работы одного из украинских аэропортов в 2025 году. Якобы, Государственная авиационная служба рассматривает вариант постепенного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданских самолетов.

После многочисленных спекуляций по этой теме премьер-министр Денис Шмигаль был вынужден сделать официальное заявление. Он подчеркнул, что из-за текущей ситуации безопасности даже частичное открытие воздушного пространства Украины пока невозможно.

Портал "Комментарии" уже писал, что авиакомпания Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной после завершения войны, надеясь, что президент США Дональд Трамп сможет способствовать завершению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил исполнительный директор Ryanair, Майкл О'Лири, в интервью Telegraph.