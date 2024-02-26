Ситуация зашла в тупик: Гутерреш призвал к реформе Совбеза ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление по поводу того, что Совет Безопасности ООН не смог адекватно отреагировать на вторжение России в Украину и конфликт ХАМАСа и Израиля в секторе Газа, заявив, что эти конфликты "возможно, фатально" подорвали его авторитет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Антониу Гутерреш. Фото: DW

Выступая на открытии Совета ООН по правам человека в Женеве, Гутерриш заявил, что Совет Безопасности ООН часто оказывается в тупике и "не способен действовать по наиболее важным вопросам мира и безопасности нашего времени".

"Отсутствие единства Совета в отношении вторжения России в Украину и военных операций Израиля в Газе после ужасающих террористических атак ХАМАСа 7 октября серьезно — возможно, фатально — подорвало его авторитет", — сказал он.

Гутерреш заявил, что Совет безопасности "нуждается в серьезной реформе своего состава и методов работы".

Стоит отметить, Соединенные Штаты на прошлой неделе вновь наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, блокирующей требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в ходе наступления Израиля на сектор Газа. Это было третье вето США на проект резолюции с начала нынешних боевых действий 7 октября.

Гутерреш, назвавший Рафах центром операции по оказанию гуманитарной помощи в палестинском анклаве, заявил, что полномасштабное израильское нападение будет иметь разрушительные последствия.

"Тотальное израильское наступление на город не только будет ужасающим для более чем миллиона палестинских мирных жителей, укрывающихся там; оно забьет последний гвоздь в гроб наших программ помощи", — сказал генсек ООН.

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