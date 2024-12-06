Ситуация усугубляется: украинцев призывают немедленно покинуть эту страну

Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с призывом немедленно покинуть территорию Сирии из-за ухудшения ситуации безопасности. Также гражданам Украины рекомендуют воздержаться от путешествий в эту страну до стабилизации обстановки. Для тех, кто решил остаться, предоставлены советы по безопасности.

Сирия. Фото из открытых источников

Из-за резкого обострения ситуации в Сирии Посольство Украины в Ливане призвало граждан Украины избегать поездок в страну, а продолжающим находиться на ее территории рекомендовало как можно быстрее уехать.

Гражданам, остающимся в Сирии, рекомендуется:

избегать участия в акциях или демонстрациях;

не покидать места жительства без крайней необходимости;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

рассмотреть возможность сокращения срока пребывания в стране.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане, говорится в сообщении.

Контакты для украинцев в Сирии:

Посольство Украины в Ливане:

Телефон: (961) 5921668



Электронная почта: [email protected]

Круглосуточная "горячая линия" МИД Украины:

Телефон: 38-044-238-16-57



Электронная почта: [email protected]

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что повстанческие силы Сирии продолжили свое молниеносное наступление на войска Башара Асада. Они приблизились к большому городу Хомс в центральной Сирии, открывающему путь в столицу Дамаск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирийские силы, противостоящие режиму диктатора Башара Асада, полностью взяли под контроль один из крупнейших городов страны Алеппо. Об этом сообщает Alarabiya News. Между тем, Кремль сообщает, что предоставит дополнительную помощь Асаду, чтобы тот смог вернуть контроль над ситуацией. Между тем ГУР Минобороны сообщает, что российские военные и дипломаты срочно начали покидать столицу Сирии Дамаск из-за наступления повстанцев. О чем говорят события в Сирии? Могут ли они сказаться на возможности России продолжать войну в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.