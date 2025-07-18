Ситуация трагическая: в каких регионах больше всего рождаются и умирают люди

За последние полгода в Украине родилось 86 795 младенцев и умерло 249 002 человека. На одного малыша приходится трое умерших. Больше рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине. Об этом свидетельствуют данные, публикуемые "Опендатаботом".

Население Украины. Фото: из открытых источников

Аналитики констатируют, что рождаемость в войну стабилизировалась, ведь 86 795 родившихся в этом году это почти столько же, как за соответствующий период в прошлом году. Тогда за первое полугодие в мир пришло 87655 маленьких граждан.

Традиционно рождается больше всего мальчиков – 51%.

Как отмечают в "Опендатаботе", в целом тренд неутешителен: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016 году в среднем в месяц рождалось 32 тысячи младенцев, то в этом году – только 14 тысяч.

Читайте на портале "Комментарии" — большинство украинских беженцев, покинувших страну целыми семьями, имеющих тяжелобольных членов семьи или уже устроившихся в странах с высоким уровнем жизни, вероятно, не вернутся домой. Об этом в комментарии для Liga.net заявила Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы НАН Украины.

По словам Либановой, существенным фактором, влияющим на решение остаться за границей, является более высокий уровень жизни в ряде европейских стран.

"Уровень жизни там был, есть и останется еще надолго выше, чем у нас. Если говорить, например, о Германии, Австрии, Нидерландах или Дании – там он реально лучше. А мы ничего не можем с этим поделать", – отметила она.

Также издание "Комментарии" сообщало – правительство поддержало увеличение выплат за рождение ребенка: станет ли теперь украинцев больше.



