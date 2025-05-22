Ситуация для Украины стремительно усугубляется в критический момент: что известно

Кремль избрал стратегию затягивания времени, используя мирные переговоры в качестве инструмента, способного длиться годами без реального прогресса. В этом контексте диалог между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным вряд ли внесет кардинальные перемены. Такое мнение высказал политолог и профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Умный.

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По его словам, отсутствуют какие-либо сигналы о готовности Путина идти на перемирие. Напротив, Кремль активно готовится к масштабной наступательной операции летом, для чего мобилизовал все имеющиеся ресурсы.

"Путин не станет отказываться от подготовленной кампании ради абстрактных выгод или обещаний сотрудничества с Соединенными Штатами", — пояснил Умный.

Более того, Путин не позволит, чтобы российское общество восприняло согласие на прекращение боевых действий как проявление слабости или капитуляции. Такой имидж для него неприемлем.

Разумный считает, что переговоры между Трампом и Путиным только тормозят разрешение конфликта. Они создают риторическую иллюзию надежды, которая подрывает уверенность США и Европы, традиционно ориентирующаяся на позицию Вашингтона в вопросах безопасности.

Кроме того, после разговора с Путиным Трамп заявил, что пока не будет вводить новые санкции против России, поскольку усматривает "шанс на прогресс". Это, по словам Умного, лишь усугубляет ситуацию для Украины в критический момент, когда РФ наращивает наступление и не испытывает значительного давления — ни финансового, ни дипломатического.

19 мая Трамп пообщался по телефону с президентами Украины и России, после чего заявил, что Киев якобы готов к перемирию. В то же время он отметил, что нужно несколько недель, чтобы оценить эффективность этих шагов.

Как уже писал портал "Комментарии", один из ключевых принципов, которого должна придерживаться Украина в противостоянии с Россией, — это полный отказ от участия в любых разговорах относительно так называемых "первопричин конфликта", отмечает юрист Андрей Магера.