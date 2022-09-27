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Синоптики сообщили об опасном метеорологическом явлении, которое накроет почти всю страну

По данным Укргидрометцентра, в Украине ожидаются туманы

сегодня, 17:26
Автор:

Лиля Воробьева
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Уже завтра утром или в ближайшую ночь Украину накроют туманы. Об этом сообщают синоптики в Укргидрометцентре .

Синоптики сообщили об опасном метеорологическом явлении, которое накроет почти всю страну

Украину накроют туманы (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что опасное метеорологическое явление покроет почти всю территорию нашей страны.

По данным синоптиков, опасное метеорологическое явление можно будет наблюдать почти на всей территории Украины.

"Ночью и утром в Украине кроме юго-востока туманы", — предупреждают синоптики.

В "Укргидрометцентре" сообщили, что 28 сентября во всех регионах будет облачно и периодически будет идти дождь. В южной части страны местами ожидаются грозы. Только в нескольких регионах Украины без существенных осадков, в частности, в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Температура воздуха ночью будет держаться на уровне 7-12 градусов тепла, а днем — 16-21 градуса. В западных и северных регионах – 13-18° тепла. На юге столбик термометра днем будет держать на уровне 20-25 ° тепла, а ночью опустится до 12-17 °.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Тихом океане через несколько дней возник новый остров , его можно увидеть на снимках со спутника. При извержении вулкана Хоум-Риф образовался новый остров в Тихом океане. Вулкан проснулся 10 сентября, а уже спустя считанные часы ученые из Геологической службы Тонга зафиксировали новый остров, образовавшийся от лавовых потоков Хоум-Риф. Вулкан Хоум-Риф расположен к югу от Новой Зеландии, недалеко от островов Фиджи и Тонга. Эта зона является одной из самых активных точек извержения вулканов. Активизировался вулкан 10 сентября и начал выбрасывать лавовые потоки, пыль и водяной пар. Извержение вулкана и создание острова были сняты спутниками НАСА.



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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/pfbid0kDcVSag1vkArUyE3ckFq96zDgPtAMHwMthXxYSdgsx8d2zh3Ydctuk6z5xJ2f5KQl
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