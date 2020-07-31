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Синоптики дали прогноз, какой погоды ждать в начале августа

Начало августа будет прохладным

сегодня, 13:18
Автор:

Владимир Лавский
Синоптики дали прогноз, какой погоды ждать в начале августа

В первые дни августа в Украине ожидается прохладная погода, небольшие дожди на севере и востоке, на остальной территории преимущественно сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр

По мнению синоптика Натальи Диденко, начало будет прохладным и с дождями. 

"1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятны периодически практически повсеместно. Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно, сухо и теплее всего". 

1 августа на юге страны +25+29 градусов, на остальной территории Украины +22+26 градусов, на Закарпатье до +28 градусов. Август в Киев придет со свежестью и сыростью. В субботу ожидается дождь с грозой, до +22+23 градусов. 2 августа в Украине без осадков, лишь днем ​​вероятны небольшие дожди на востоке, ночью +12+15 градусов, днем ​​+23+28 градусов.

2 августа в столице ожидается сухая и прохладная погода. По прогнозу Диденко, потепление придет с 4 августа.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие знаки зодиака могут лишиться проблем в августе. 




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