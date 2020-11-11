Синоптик предупредила украинцев об одном из самых красивых метеорологических явлений: когда оно будет

В Украине на погоду продолжает влиять антициклон, который блокирует любые осадки. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко в ее Telegram-канале.

Завтра, 12 ноября, во всех регионах не следует ожидать дождей. Ветер будет юго-восточным и умеренным. Периодически вероятны туманы. Кроме того, в отдельных районах из-за похолодания и стационирования антициклона ожидается один из красивейших метеорологических явлений — изморозь.

По прогнозу Диденко, температура воздуха в Украине постепенно будет снижаться. Ночью в четверг достигнет от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, а днем составит до 3-8 градусов тепла.

Синоптик отметила, что до конца недели в Украине продержится погода без существенных осадков. По прогнозам, будет холодать и дальше.

Как сообщалось, в среду, 11 ноября, по всей территории нашей страны резко похолодало. Средняя дневная температура по Украине будет держаться в рамках от 3 до 8 градусов тепла, за исключением таких регионов как Закарпатье и Крым. Ночью температура по всей территории страны упадет от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ни дождей, ни тем более снега и града не ожидается, но возможны повсеместные туманы.

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