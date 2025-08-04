Сигнал Путину, что российская нефть станет никому не нужна: какое решение принято ОПЕК+

Страны-члены ОПЕК+ приняли решение с сентября нарастить ежедневную добычу нефти на 547 тысяч баррелей. Причиной такого шага стали растущие опасения относительно потенциальных сбоев в поставках нефти, связанных с ситуацией вокруг России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

ОПЕК+ решил увеличить добычу нефти. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, такой шаг означает полную и досрочную отмену большей части сокращений добычи ОПЕК+, а также отдельное увеличение добычи в Объединенных Арабских Эмиратах на около 2,5 млн баррелей в сутки, или около 2,4% мирового спроса.

Известно, что восемь членов ОПЕК+ провели короткое заседание на фоне усиления давления США на Индию с целью прекращения закупок российской нефти. Давление США — это часть усилий Вашингтона привлечь Москву к переговорам о мирном соглашении с Украиной. Ведь президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения до 8 августа.

В заявлении после заседания ОПЕК+ назвала здоровую экономику и низкие запасы ключевыми причинами своего решения.

Авторы публикации обратили внимание, что цены на нефть держатся на довольно высоком уровне, даже несмотря на то, что ОПЕК+ увеличила добычу. В частности, в пятницу нефть марки Brent закрылась на уровне около 70 долларов за баррель, что выше минимального уровня 2025 года, который составлял около 58 долларов в апреле, частично благодаря росту сезонного спроса.

"Учитывая достаточно высокие цены на нефть на уровне около 70 долларов, это дает ОПЕК+ определенную уверенность относительно фундаментальных показателей рынка", — сказала соучредитель Energy Aspects Амрита Сен, добавив, что структура рынка также указывает на дефицит запасов.

"Reuters" пишет, со ссылкой на источники, что восемь стран собираются встретиться снова 7 сентября, для того, чтобы принять решение по вопросу восстановления еще одного уровня сокращения добычи на общую сумму около 1,65 млн баррелей в сутки. Эти сокращения действуют до конца следующего года.

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