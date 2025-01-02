Сибига о завершении транзита российского газа: Путин потерял важный рычаг влияния на Европу

Украина сделала очередной шаг по укреплению энергетической безопасности Европы, прекратив транзит российского газа. Это решение явилось важным сигналом для мира о необратимости курса на энергетическую независимость от России. Об этом в социальной сети Х заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Транзит газа. Фото: УНН

"Украина не только прекратила транзит российского газа. Мы лишили Путина одного из последних рычагов влияния на Европу, забрав возможность использовать энергию как оружие. Европа и мир становятся безопаснее без российского газа, нефти и других форм зависимости. И, наконец, без самой России" , – подчеркнул министр.

Прекращение транзита произошло 1 января в 7:00. Это событие стало знаковым не только для Украины, но и всей Европы. Президент Владимир Зеленский назвал прекращение транзита одним из самых больших стратегических поражений Российской Федерации.

Еврокомиссия подтвердила, что Европа была подготовлена к прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года. Благодаря диверсификации источников поставок энергоресурсов, расширению LNG-терминалов и инвестициям в возобновляемые источники энергии, ЕС значительно снизил свою зависимость от российского газа.

Эксперты считают, что решение Украины станет дополнительным толчком к ускорению энергетического перехода в Европе, поскольку зависимость от России уже не рассматривается как надежная стратегия.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Европейский Союз готов прекратить транзит газа Российской Федерации через Украину. Инфраструктура Европы достаточно гибка, чтобы получать ее от других стран альтернативным путем.