Си снова собрался в РФ: какая цель визита

Глава КНР Си Цзиньпин в следующем месяце совершит визит в РФ для участия в саммите блока стран-участниц БРИКС. Проведение мероприятия запланировано в городе Казань. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел КНР Ван И подтвердил информацию о планах китайского лидера поехать в РФ в следующем месяце на соответствующее мероприятие.

В четверг Ван И встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Китайский чиновник заявил, что Си "с радостью принял" приглашение главы Кремля принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре.

По словам Путина, в этом городе они также проведут двустороннюю встречу, в ходе которой обсудят разные аспекты российско-китайских отношений, которые "достаточно успешно развиваются" и "по всем направлениям".

Авторы материала отмечают, что после широкомасштабного вторжения в Украину Россия все больше становится экономически зависимой от Китая. Санкции Запада не дают Кремлю других вариантов, кроме как продолжать сближение с КНР. Увеличение торговли Китая с РФ, которое в прошлом году составило 240 миллиардов долларов, помогло стране-агрессору смягчить некоторые из худших ударов от введенных ограничений.

Так, говорится в публикации AP, Москва перенаправила основную часть своего энергетического экспорта в КНР и полагалась на китайские компании в импорте высокотехнологичных компонентов для российской военной промышленности, чтобы обойти западные санкции. Кроме того, в последние два года Китай и Россия также углубили военные связи.

Отмечается, планируемый визит Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Россию станет его вторым после начала широкомасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Так, перед этим лидер КНР находился с визитом в РФ в марте 2023-го. А Путин после этого совершил ответный визит в Китай в октябре того же года.

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