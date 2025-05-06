Си придумал, как обхитрить Трампа: почему пошлины теперь не сработают

Китайские компании придумали, как обойти пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа. Выбран вариант занижения стоимости товаров, которые отправляют в США: они пользуются схемой, которую американским службам сложно контролировать. Об этом сообщает газета "Financial Times".

Пошлины США. Фото: из открытых источников

Авторы публикации изучили предложения китайских поставщиков химикатов и упаковки, которые обращаются к малым американским компаниям с предложением поставлять товары по схеме DDP (Delivery Duties Paid — "доставка с оплатой пошлин"). Это дает возможность экспортеру покрывать таможенные расходы вместо импортера.

По словам самих поставщиков, они занижают заявленную стоимость грузов или меняют описание товара, чтобы уменьшить таможенные сборы.

"Все чаще китайские заводы предлагают американским компаниям "взять на себя пошлины" и продавать товары по ценам ниже суммы пошлин, которую должны были бы уплатить", — сказал Райан Петерсен, CEO логистической платформы Flexport.

Эта практика делает неэффективными усилия США вернуть производство в страну — одна из главных задач тарифной политики Трампа. В то же время это может временно снизить цены для американских потребителей.

"Это обычная схема уклонения от пошлин", — отмечает Дан Харрис, юрист, работающий с компаниями, импортирующими из Китая.

По его словам, власти могут привлечь к ответственности американских участников махинаций, но с китайскими партнерами сделать почти ничего не могут.

Аарон Рубин, владелец логистической компании ShipHero и бренда спортивного снаряжения 93 Brand, подтверждает: китайские поставщики прямо предлагали ему DDP с полной оплатой пошлин.

"Они говорили: "Мы все покроем. Вы ничего не платите" — рассказывает он.

Рубин сообщил о таких предложениях таможенной службе США, но беспокоится, что конкуренты соглашаются на такие условия, получая несправедливую выгоду.

Один производитель продуктов питания из Калифорнии рассказал, что после введения новых тарифов один китайский поставщик предложил "подправить счет-фактуру, чтобы избежать пошлины".

"У меня был выбор: либо уволить работников, либо принять участие в мошенничестве", — сказал он.

Некоторые китайские компании также предлагали зарегистрироваться как "иностранный импортер-рекордсмен", то есть юридически отвечать за уплату пошлин.

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