Си придумал, как обхитрить Трампа: почему пошлины теперь не сработают

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Кравцев Сергей
Китайские компании придумали, как обойти пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа. Выбран вариант занижения стоимости товаров, которые отправляют в США: они пользуются схемой, которую американским службам сложно контролировать. Об этом сообщает газета "Financial Times".
Пошлины США. Фото: из открытых источников
Авторы публикации изучили предложения китайских поставщиков химикатов и упаковки, которые обращаются к малым американским компаниям с предложением поставлять товары по схеме DDP (Delivery Duties Paid — "доставка с оплатой пошлин"). Это дает возможность экспортеру покрывать таможенные расходы вместо импортера.
По словам самих поставщиков, они занижают заявленную стоимость грузов или меняют описание товара, чтобы уменьшить таможенные сборы.
Эта практика делает неэффективными усилия США вернуть производство в страну — одна из главных задач тарифной политики Трампа. В то же время это может временно снизить цены для американских потребителей.
По его словам, власти могут привлечь к ответственности американских участников махинаций, но с китайскими партнерами сделать почти ничего не могут.
Аарон Рубин, владелец логистической компании ShipHero и бренда спортивного снаряжения 93 Brand, подтверждает: китайские поставщики прямо предлагали ему DDP с полной оплатой пошлин.
Рубин сообщил о таких предложениях таможенной службе США, но беспокоится, что конкуренты соглашаются на такие условия, получая несправедливую выгоду.
Один производитель продуктов питания из Калифорнии рассказал, что после введения новых тарифов один китайский поставщик предложил "подправить счет-фактуру, чтобы избежать пошлины".
Некоторые китайские компании также предлагали зарегистрироваться как "иностранный импортер-рекордсмен", то есть юридически отвечать за уплату пошлин.
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