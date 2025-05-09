Си непременно подставит Путина: стало имзвестно о хитром ходе Пекина

Встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином в Москве, как отмечает независимый аналитик по Азии Мэтью Хендерсон, была тщательно подготовленным политическим спектаклем. Она имела целью демонстрировать якобы единство двух автократических режимов перед лицом третьей силы — подразумевается Запад и потенциальное возвращение Дональда Трампа к власти.

Фото: из открытых источников

Хендерсон отмечает, что риторика Си, хотя и осторожная и дипломатическая, четко намекает на противостояние "односторонности и гегемонизма", за которыми кроется критика американского влияния. На официальном языке об "углублении взаимного доверия" и "развитии стратегического партнерства" стоит очевидное желание объединить усилия против США и сформировать новую архитектуру мирового порядка по собственным правилам.

В действительности Россия все больше превращается в младшего партнера Китая. Энергетическая зависимость от Пекина, передача технологий производства дронов, а также глубокие экономические связи лишь усиливают эту асимметрию. Позиции Путина все больше зависят от скрытой поддержки со стороны Си Цзиньпина.

В этой игре Китай использует Россию как инструмент косвенного воздействия для ослабления Запада и создания нагрузки на США и их союзников. Для Си Цзиньпина это часть более широкой стратегии реализации "китайского возрождения" — плана возвращения КНР в статус мировой сверхдержавы из-за хладнокровного геополитического расчета.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.