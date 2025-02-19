Швейцарская гвардия уже репетирует похороны Папы Римского: что известно

В Ватикане, как сообщается, проводят репетиции похорон Папы Римского после того, как 88-летний понтифик признался, что может не пережить пневмонию.

Папа Римский (фото из открытых источников)

Как пишет The Daily Mail, Швейцарская гвардия, отвечающая за охрану главы католической церкви, находится под комендантским часом и активно готовится к возможным траурным мероприятиям.

Ранее Папа Франциск заявлял, что уже определил место своего погребения, однако его могил и гроб нарушат сложившиеся традиции.

Беспокойство о состоянии здоровья понтифика возросло после того, как его госпитализировали в римскую клинику Джемелли с сильной болью в груди. Он несколько дней отказывался покидать Ватикан, несмотря на плохое самочувствие.

Медики диагностировали у Франциска сложную респираторную инфекцию, включающую астматический бронхит, нуждающийся в лечении антибиотиками и кортикостероидами. В результате Ватикан отменил или перенес запланированные папские аудиенции на неделю.

"Лабораторные анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние Святейшего Отца продолжают демонстрировать сложную картину", – заявили в Ватикане.

Особую обеспокоенность вызывает то, что Папе Франциску много лет назад удалили часть легкого. Известный итальянский кардинал Анджело Комастри прокомментировал его состояние так: "Франциск очень спокоен. Его штурвал в руках Господа".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что папа Римский заявил, что близок к смерти. 88-летний Папа Римский Франциск продолжает находиться в больнице, куда попал из-за бронхита. В приватной беседе понтифик выразил пессимистические настроения, отметив, что на этот раз не справится с болезнью, о чем сообщает Politico.

По информации прессслужбы Ватикана, бронхит у Папы Римского, в молодости перенесший операцию на легких, перерос в "полимикробную инфекцию" со "сложной клинической картиной". Состояние здоровья понтифика ухудшилось, в результате чего врачи были вынуждены изменить стратегию лечения. Согласно источникам, Франциск испытывал сильную боль и выразил опасение, что не сможет поправиться. Ранее врачи запретили ему проводить регулярную утреннюю проповедь Ангела Господня, которую он редко пропускал даже во время госпитализации. Сейчас понтифик следует исключительно указаниям медиков.

