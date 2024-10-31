Швейцария депортировала трех украинцев: что произошло

В среду, 30 октября, из аэропорта Цюриха отбыл спецрейс, которым были депортированы трое украинцев, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Это первый случай депортации украинских граждан из Швейцарии с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Швейцария впервые депортировала украинцев

По данным издания NZZ, спецрейс вылетел из Цюриха в Польшу, где депортированных украинцев передали для дальнейшей транспортировки в Украину. Швейцарская миграционная служба не раскрывает деталей о преступлениях, ссылаясь на защиту конфиденциальности, однако сообщает, что речь идет о серьезных правонарушениях, таких как ограбление, незаконное лишение свободы или нанесение телесных повреждений.

Представители Швейцарского государственного секретариата по миграции подчеркнули, что депортация применяется только в случаях тяжких преступлений. Швейцария в целом воздерживается от выдворения лиц, ищущих защиты от войны, однако подобные серьезные преступления требуют жесткой реакции по обеспечению безопасности в стране.

Читайте на портале "Комментарии" — Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел конструктивные переговоры с Игнацио Кассисом, руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, во время Конференции по вопросам противоминной деятельности в Лозанне. Основной темой встречи стало обсуждение поддержки восстановления Украины, получившей новые перспективы благодаря обязательствам Швейцарии инвестировать 5 млрд франков до 2036 года.