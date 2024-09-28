Шутки с ядерным оружием плохи: 12 стран во главе с Китаем сделали намек РФ

12 стран, среди которых Китай, Бразилия, Турция и Казахстан, выступили с совместным заявлением, в котором предостерегают от угроз применением ядерного оружия. Заявление было обнародовано в штаб-квартире ООН в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укринформ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Заявление кроме Китая, Бразилии, Турции и Казахстана подписали Южная Африка, Индонезия, Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Кения, Замбия.

"Мы призываем воздерживаться от применения или угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерного, химического и биологического", — говорится в тексте документа.

Там также отмечается, что гражданская инфраструктура, "в частности, мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты", не должны быть целями военных операций.

Подписанты заявления призывают к "всеобъемлющему и длительному урегулированию сторонами конфликта посредством инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН".

Агентство отмечает, что Россия в тексте не упоминается, но убеждено, что оговорки касаются недавнего заявления российского диктатора Владимира Путина относительно изменений в российскую ядерную доктрину, разрешающих применение ядерного оружия против неядерных государств.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина публично говорит о планах РФ бить по украинским АЭС. И практически в это же время российский диктатор Владимир Путин заявляет, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания, и теперь она может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников. При этом аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что заявления российского диктатора Владимира Путина по поводу намерений применить ядерное оружие больше похожи на попытки сдержать страны Запада. О чем говорят ядерные угрозы России? Почему они появились сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



