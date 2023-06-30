Шурма учился на ненастоящем МВА и теперь хочет это скрыть - политолог

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Кравцев Сергей
Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма не заканчивал полноценную программу МВА в Московской школе управления Сколково, однако решил убрать упоминания об этом в своей биографии только через 10 лет. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет политолог Дмитрий Воронков в своем блоге на Цензоре.
Ростислав Шурма. Фото из открытых источников
Политолог обращает внимание, что согласно многочисленным биографическим справкам, в 2011 — 2012 годах Шурма "окончил Московскую школу управления "Сколково" по программе "Mini MBA"", а также Executive management программы в университетах IMD, The Wharton School, INSEAD.
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По его словам, первое, что бросается в глаза – название Mini MBA в программе Сколково. Обычно Mini MBA к настоящему MBA отношения не имеет. В Интернете легко найти не одну тематическую статью в деловых изданиях, где популярно объясняется почему это так.
Дмитрий Воронков приводит комментарий руководителя направления работы с клиентами бизнес-школы "Сколково" Максима Фельдмана о том, что сокращенный формат часто называют Mini MBA, хотя, по сути, это просто набор тренингов. Сколково тоже реагирует на новые веяния и создает множество краткосрочных специализированных курсов, но эти курсы не имеют ничего общего с настоящей программой MBA. Школа не собирается обманывать своих слушателей. Для подтверждения своих слов Воронков предоставил ссылку на статью в соцсетях Сколково.
По мнению политолога, поэтому о Шурме не знают как о выпускнике Сколкове в соответствующем отделе работы с выпускниками.
Автор сообщения предполагает, что схожая ситуация и с другими "дипломами" Executive management программ. Несмотря на то, что речь может идти об “окончании” важных западных университетов, сама executive программа — это обычные “курсы повышения квалификации”, иногда просто несколькодневные. Например, вот первое лучшее описание Executive management программы INSEAD – три модуля по четыре дня интенсивного обучения.
Кроме того, по его наблюдениям, участники сообщества пытаются удалить упоминание о том, что Шурма работал в московском отделении Procter & Gamble и являлся членом пророссийской Партии регионов. А также упоминание об отце — Игоре Шурме, члене партии СДПУ(о) Викторе Медведчуке.
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