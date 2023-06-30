Шурма учился на ненастоящем МВА и теперь хочет это скрыть - политолог

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма не заканчивал полноценную программу МВА в Московской школе управления Сколково, однако решил убрать упоминания об этом в своей биографии только через 10 лет. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет политолог Дмитрий Воронков в своем блоге на Цензоре.

Ростислав Шурма. Фото из открытых источников

Политолог обращает внимание, что согласно многочисленным биографическим справкам, в 2011 — 2012 годах Шурма "окончил Московскую школу управления "Сколково" по программе "Mini MBA"", а также Executive management программы в университетах IMD, The Wharton School, INSEAD.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

“Этот блок копируется из справки в справку еще со времен баллотирования Шурмы в местные советы от “Оппоблока”, поэтому никто особо не задается целью выяснить, действительно ли нынешний топ-чиновник проходил это обучение. Впрочем, Шурма – или кто-то от его имени – принялся зачищать упоминания о Сколкове в Википедии. Поэтому тема снова "важна и актуальна", — написал политолог.

По его словам, первое, что бросается в глаза – название Mini MBA в программе Сколково. Обычно Mini MBA к настоящему MBA отношения не имеет. В Интернете легко найти не одну тематическую статью в деловых изданиях, где популярно объясняется почему это так.

Дмитрий Воронков приводит комментарий руководителя направления работы с клиентами бизнес-школы "Сколково" Максима Фельдмана о том, что сокращенный формат часто называют Mini MBA, хотя, по сути, это просто набор тренингов. Сколково тоже реагирует на новые веяния и создает множество краткосрочных специализированных курсов, но эти курсы не имеют ничего общего с настоящей программой MBA. Школа не собирается обманывать своих слушателей. Для подтверждения своих слов Воронков предоставил ссылку на статью в соцсетях Сколково.

"В 2023 году на странице Сколково Mini MBA вообще упоминается как "серия обучающих видеолекций и мастер-классов для технологических предпринимателей". Например, в рамках mini MBA можно посмотреть выступления спикеров на такие темы, как "Партнерство технологических проектов с крупными корпорациями", " Стартапы в Китае и текущие условия взаимодействия с китайским рынком", "Единороги танцуют в метавселенной", "Результаты интеллектуальной деятельности в инновационном проекте". Следовательно, Ростислав Шурма на самом деле не заканчивал МВА-программу, и тем более не делал этого в Сколково. он никогда и не утверждал обратное”, — утверждает Воронков.

По мнению политолога, поэтому о Шурме не знают как о выпускнике Сколкове в соответствующем отделе работы с выпускниками.

"Мы позвонили туда от имени ассистента Шурмы, чтобы организовать его визит на ближайшие мероприятия в Санкт-Петербурге. Впрочем, отвечающая за это направление Елизавета Вартанова так и не смогла найти заместителя главы Офиса в списках. Это и не удивительно – слушателей рандомного набора видеолекций в “элитное сообщество” выпускников настоящего МВА не берут”, — говорится в сообщении.

Автор сообщения предполагает, что схожая ситуация и с другими "дипломами" Executive management программ. Несмотря на то, что речь может идти об “окончании” важных западных университетов, сама executive программа — это обычные “курсы повышения квалификации”, иногда просто несколькодневные. Например, вот первое лучшее описание Executive management программы INSEAD – три модуля по четыре дня интенсивного обучения.

"Возможно, поняв, что гордиться нечем, Шурма решил избавиться от следов "московского учения" в Википедии. Кто-то по его поручению или по собственной инициативе затер упоминание о Сколково в украинском справочнике, однако не смог этого сделать в русскоязычной Википедии. К счастью, Википедия сохраняет все изменения каждой статьи — так что каждый желающий может убедиться в том, как протекают "баталии", — отмечает политолог.

Кроме того, по его наблюдениям, участники сообщества пытаются удалить упоминание о том, что Шурма работал в московском отделении Procter & Gamble и являлся членом пророссийской Партии регионов. А также упоминание об отце — Игоре Шурме, члене партии СДПУ(о) Викторе Медведчуке.

