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Штурм провалился, враг потерпел поражение сразу на четырех направлениях, – Генштаб ВСУ

За сутки на Донбассе украинские воины отразили 16 вражеских атак

сегодня, 08:00 comments1723
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские кафиры не прекращают попыток выполнить главную задачу Кремля и проводить массированное наступление в восточной части Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако несмотря на то, что враг бросил практически все свои силы и ресурсы на наступление и штурм сразу по четырем направлениям – ВСУ сумели разбить атаки противника и отбросить его. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Штурм провалился, враг потерпел поражение сразу на четырех направлениях, – Генштаб ВСУ

Российский танк. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА на указанном направлении.

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечается задействование противником диверсионно-разведывательных групп.

В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имело.

На Кураховском направлении враг безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия не проводился. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.

В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Враг производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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