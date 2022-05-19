Штурм провалился, враг потерпел поражение сразу на четырех направлениях, – Генштаб ВСУ

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Кравцев Сергей
Российские кафиры не прекращают попыток выполнить главную задачу Кремля и проводить массированное наступление в восточной части Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако несмотря на то, что враг бросил практически все свои силы и ресурсы на наступление и штурм сразу по четырем направлениям – ВСУ сумели разбить атаки противника и отбросить его. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Российский танк. Фото: Генштаб ВСУ
На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА на указанном направлении.
На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечается задействование противником диверсионно-разведывательных групп.
В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.
На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.
На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.
На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имело.
На Кураховском направлении враг безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия не проводился. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.
В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Враг производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.
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Правда
сегодня, 07:16
А как же уверения Арестовича, что война закончится в середине апреля-мае? Балабол...и клоун. Так же и с бензином, что за неделю решим проблему, а уже как третья неделя прошла, где бензин? Балаболы все там и клоуны. И куда зерно вывозят? Чтобы все подохли зимой. Вообще народ весь продали, мрази