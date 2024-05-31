Штрафы для велосипедистов и водителей электросамокатов в Украине

Учитывая увеличение популярности велосипедов и электросамокатов в Украине как экологического и доступного способа передвижения, важно знать основные правила дорожного движения и возможные штрафы за их нарушение.



Штрафы за нарушение на велосипедах

Велосипедистам в Украине следует соблюдать правила дорожного движения, установленные для всех участников движения. Перечень штрафов за нарушение таких правил включает:



- Штраф за нарушение ПДД на велосипеде составляет 340 гривен.



– В случае управления велосипедом в состоянии опьянения штраф составляет 680 гривен.



– Если нарушение приводит к аварийной ситуации, велосипедисту грозит штраф 850 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов.



- Повторное нарушение правил дорожного движения велосипедистом влечет штраф в размере 850 гривен.



Правила и штрафы для электросамокатов

Согласно законопроекту №8172, подписанному Президентом Владимиром Зеленским 17 марта 2023 года, введено ограничение скоростных режимов для электросамокатов. Основные требования включают:



- максимальная скорость легкого персонального электрического транспорта — 25 км/ч.



- максимальная скорость низкоскоростного электрического транспорта — 50 км/ч.



- запрещено движение электросамокатов по тротуарам.



- Водители электросамокатов должны соблюдать общие правила дорожного движения, в том числе пользоваться шлемом и световозвращающими элементами.



Штрафы для водителей электросамокатов включают:

– 850 гривен за движение по тротуару.



- 17 000 гривен за вождение в нетрезвом состоянии.



- Наказание за кражу моноколеса или самоката может варьироваться от трех до восьми лет ограничения или лишения свободы в зависимости от обстоятельств преступления.

За что могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов

Эксперт по транспорту Александр Гречко отмечает, что действующие штрафы часто не применяются должным образом, особенно когда речь идет о нарушении правил движения на тротуарах велосипедистами и водителями самокатов старше 14 лет. Это требует усиления контроля и ответственности правоохранительных органов.