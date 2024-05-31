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Штрафы для велосипедистов и водителей электросамокатов в Украине

Электросамокаты уже давно превратились из обычного развлечения в удобное средство для передвижения

сегодня, 13:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Учитывая увеличение популярности велосипедов и электросамокатов в Украине как экологического и доступного способа передвижения, важно знать основные правила дорожного движения и возможные штрафы за их нарушение.

Штрафы за нарушение на велосипедах

Велосипедистам в Украине следует соблюдать правила дорожного движения, установленные для всех участников движения. Перечень штрафов за нарушение таких правил включает:
 - Штраф за нарушение ПДД на велосипеде составляет 340 гривен.
 – В случае управления велосипедом в состоянии опьянения штраф составляет 680 гривен.
 – Если нарушение приводит к аварийной ситуации, велосипедисту грозит штраф 850 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов.
 - Повторное нарушение правил дорожного движения велосипедистом влечет штраф в размере 850 гривен.

Правила и штрафы для электросамокатов

Согласно законопроекту №8172, подписанному Президентом Владимиром Зеленским 17 марта 2023 года, введено ограничение скоростных режимов для электросамокатов. Основные требования включают:
 - максимальная скорость легкого персонального электрического транспорта — 25 км/ч.
 - максимальная скорость низкоскоростного электрического транспорта — 50 км/ч.
 - запрещено движение электросамокатов по тротуарам.
 - Водители электросамокатов должны соблюдать общие правила дорожного движения, в том числе пользоваться шлемом и световозвращающими элементами.

Штрафы для водителей электросамокатов включают:

– 850 гривен за движение по тротуару.
 - 17 000 гривен за вождение в нетрезвом состоянии.
 - Наказание за кражу моноколеса или самоката может варьироваться от трех до восьми лет ограничения или лишения свободы в зависимости от обстоятельств преступления.

Штрафы для велосипедистов и водителей электросамокатов в Украине

За что могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов

Эксперт по транспорту Александр Гречко отмечает, что действующие штрафы часто не применяются должным образом, особенно когда речь идет о нарушении правил движения на тротуарах велосипедистами и водителями самокатов старше 14 лет. Это требует усиления контроля и ответственности правоохранительных органов.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-mozhut-karati-velosipedistiv-osnovni-1717061293.html#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%96,%D1%80%D0
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ufo

сегодня, 13:25

А криворожский клоун все никак не уймется, только и думает как бы еще людей ограбить да уничтожить .


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