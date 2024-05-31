Штрафы для велосипедистов и водителей электросамокатов в Украине

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Черновалова Кристина
Учитывая увеличение популярности велосипедов и электросамокатов в Украине как экологического и доступного способа передвижения, важно знать основные правила дорожного движения и возможные штрафы за их нарушение.
За что могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов
Эксперт по транспорту Александр Гречко отмечает, что действующие штрафы часто не применяются должным образом, особенно когда речь идет о нарушении правил движения на тротуарах велосипедистами и водителями самокатов старше 14 лет. Это требует усиления контроля и ответственности правоохранительных органов.
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ufo
сегодня, 13:25
А криворожский клоун все никак не уймется, только и думает как бы еще людей ограбить да уничтожить .