Штрафы более 300 тысяч гривен: в Украине ужесточили наказание для браконьеров (ФОТО)

Размер штрафов за браконьерство правительство пересмотрело в канун новогодних праздников впервые за 8 лет. Государство не вносит никаких изменений относительно доступа к сбору ягод и грибов или охотничьего хозяйства, а лишь усиливает финансовое наказание за нарушение законодательства в этой сфере. Передают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.



В Украине повысили штрафы за барконьерство. Фото из открытых источников

"Устанавливаем новый подход для исчисления ущерба, который могут причинить природно-заповедному фонду Украины. По формуле расчета размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", – прокомментировал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Теперь в Украине будет действовать определенная ставка, от которой будут отталкиваться правоохранители, которые будут налагать штрафы на злоумышленников. В целом украинцы смогут в дальнейшем беспрепятственно собирать грибы и ягоды для собственного потребления (речь здесь не идет о промышленном сборе), если не заходить в пределы территорий, созданных для сохранения животных и растений из Красной книги. Но вот для тех, кто занимался промишленным сбором, вырубал деревья, или охотился на животных без лицензий — ситуация изменится.Новые штрафы за браконьерство государство существенно повысило – в 10 раз. Объясняют, все из-за инфляции. Кроме того, из-за мизерных штрафов браконьерам было не проблемно уплатить определенную сумму, но они получали более существенную прибыль от незаконно выловленной рыбы или, например, от срубленной древесины. Поэтому такую ситуацию решено урегулировать. Новые суммы штрафов можно просмотреть в следующей инфографике Министерства.

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