Штраф за военный учет можно будет оплатить онлайн: как это будет работать

Военнообязанные украинцы смогут оплатить штраф за нарушение военного учета со скидкой 50% из-за резерва. Такое нововведение должно упростить процедуру и минимизировать бюрократические преграды. Для военнослужащих, уже получивших штраф, предусмотрено освобождение от его уплаты.

Фото: mod.gov.ua

Соответствующий законопроект №12093 Верховная Рада приняла в целом. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, что позволит добровольно платить штрафы онлайн.

Алгоритм действий будет простым:

Человек подает заявление о нарушении в Резерв. Получает постановление о штрафе в приложении. Оплачивает его по реквизитам, после чего постановление считается исполненным.

На оплату со скидкой в 50% предоставляется 20 дней. Если этого не сделать в срок, придется платить штраф в полном размере.

"Мы хотим дать людям возможность заплатить штраф быстро, без потери времени. Чтобы процедура была справедливой и удобной. Новые правила сделают процесс более прозрачным и позволят решать вопросы без лишней бюрократии. Эта опция в резерве будет добровольной. Альтернативный путь с походом в ТЦК и написанием заявления о нарушении также остается", — сказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во вторник, 4 февраля, истек предыдущий срок обязательного повторного прохождения военно-врачебной комиссии. Однако ТЦК не будут штрафовать и преследовать тех, кто не прошел комиссию вовремя – терцентрам было предоставлено соответствующее указание.

Кроме того, Кабинет Министров Украины принял важные изменения, касающиеся лиц с инвалидностью, подлежащих военному учету. В частности, теперь лица с инвалидностью не будут направляться на военно-врачебную комиссию (ВЛК) для прохождения медицинского осмотра. Кроме того, изменения коснулись и порядка подачи документов для детей с инвалидностью.