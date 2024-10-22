Шпионы из Краматорска: пара агентов ФСБ передавала данные для ракетного террора

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила двух агентов Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые занимались корректировкой ракетных ударов по пяти украинским областям. Их деятельность включала Донецкую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Агенты ФСБ задержаны СБУ за корректировку ракетных атак

По данным СБУ, задержанные – это 27-летний житель Краматорска, ранее уже судимый за торговлю наркотиками, и его 34-летняя сожительница. Пара искала легкий способ заработка через разные каналы в мессенджерах, где на них и наткнулись представители ФСБ. Российские агенты предложили им деньги за сотрудничество.





Получив инструкции от кураторов, они начали путешествовать по регионам, маскируясь под супругов. Их задачей было собирать координаты для ракетных, бомбовых и дроновых ударов русской армии. Кроме того, во время атак они должны были отслеживать расположение украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) и уточнять последствия прилетов.

Следствие установило, что во время переездов между городами они арендовали квартиры, выглядевшие на стратегические объекты. В квартирах они устанавливали мобильные телефоны с дополнительными источниками питания, которые транслировали видео в режиме реального времени для российских военных.





Благодаря оперативным действиям СБУ удалось вовремя разоблачить агентов. Они были задержаны в Краматорске, куда они вернулись, чтобы продолжать работать на ФСБ. В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли все телефоны, которые использовались в наблюдательных пунктах.

Подозреваемым предъявлено обвинение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Если их вина будет доказана, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.





“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении СБУ.