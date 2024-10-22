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Шпионы из Краматорска: пара агентов ФСБ передавала данные для ракетного террора

Украинская разведка разоблачила агентурную пару ФСБ, которая приводила ракеты в Киев и Донецк

22 октября 2024, 12:21
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила двух агентов Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые занимались корректировкой ракетных ударов по пяти украинским областям. Их деятельность включала Донецкую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Шпионы из Краматорска: пара агентов ФСБ передавала данные для ракетного террора

Агенты ФСБ задержаны СБУ за корректировку ракетных атак

По данным СБУ, задержанные – это 27-летний житель Краматорска, ранее уже судимый за торговлю наркотиками, и его 34-летняя сожительница. Пара искала легкий способ заработка через разные каналы в мессенджерах, где на них и наткнулись представители ФСБ. Российские агенты предложили им деньги за сотрудничество.

Шпионы из Краматорска: пара агентов ФСБ передавала данные для ракетного террора - фото 2

Получив инструкции от кураторов, они начали путешествовать по регионам, маскируясь под супругов. Их задачей было собирать координаты для ракетных, бомбовых и дроновых ударов русской армии. Кроме того, во время атак они должны были отслеживать расположение украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) и уточнять последствия прилетов.

Следствие установило, что во время переездов между городами они арендовали квартиры, выглядевшие на стратегические объекты. В квартирах они устанавливали мобильные телефоны с дополнительными источниками питания, которые транслировали видео в режиме реального времени для российских военных.

Шпионы из Краматорска: пара агентов ФСБ передавала данные для ракетного террора - фото 3

Благодаря оперативным действиям СБУ удалось вовремя разоблачить агентов. Они были задержаны в Краматорске, куда они вернулись, чтобы продолжать работать на ФСБ. В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли все телефоны, которые использовались в наблюдательных пунктах.

Подозреваемым предъявлено обвинение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Если их вина будет доказана, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Шпионы из Краматорска: пара агентов ФСБ передавала данные для ракетного террора - фото 4

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении СБУ.



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