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Шоппинг или шпионаж? Кому Temu может передать ваши персональные данные

Эксперты предостерегают о возможном сборе данных пользователей китайским приложением Temu

сегодня, 18:59
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Амбарцумян Анна

Приложение Temu, известное своими привлекательными скидками на товары из Китая, оказалось в центре внимания из-за подозрений в сборе личных данных пользователей. Эксперты по кибербезопасности и государственные органы выражают обеспокоенность потенциальной угрозой конфиденциальности и национальной безопасности. Об этом сообщил эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Денисенко.

Шоппинг или шпионаж? Кому Temu может передать ваши персональные данные

Temu. Фото из открытых источников

Приложение Temu, запущенное в 2022 году, быстро приобрело популярность среди потребителей благодаря низким ценам и широкому ассортименту товаров. Однако недавно он оказался под пристальным вниманием из-за обвинений в сборе и продаже личных данных пользователей.

Эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Денисенко отмечает, что китайские компании, согласно местному законодательству, обязаны предоставлять собранные данные по требованию правительственных органов.

"Это китайское приложение, а мы знаем что в Китае согласно их местному законодательству информация любой компании в том числе частной по требованию правоохранительных органов или власти передается, анализируется и может быть использована любым способом. Понимаю что то, что при регистрации в любом приложении мы оставляем свои персональные данные, мы должны понимать, что эти персональные данные могут пойти в китайские спецслужбы", — отметил эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Денисенко.

Напомним, что Генеральный прокурор штата Арканзас, Тим Гриффин, подал иск против Temu, назвав его "опасным вредоносным ПО", которое получает неограниченный доступ к данным пользователей, включая местонахождение, контакты, текстовые сообщения и даже камеру устройства. Гриффин утверждает, что собранные данные могут передаваться третьим лицам, в частности китайскому правительству, представляющему угрозу национальной безопасности.

В ответ на обвинения представители Temu заявили, что компания соблюдает все отраслевые стандарты защиты данных и хранит информацию пользователей на облачных сервисах Microsoft. Они также заверили, что не передавали данные китайскому правительству и не планируют это делать, даже если получит соответствующий запрос.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинцы могут готовиться к изменениям в своих онлайн-покупках. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщил о подготовке законопроекта, предусматривающего отмену таможенных льгот для международных почтовых отправлений. Это означает, что популярные онлайн-платформы, такие как AliExpress и eBay могут потерять свою привлекательность из-за роста стоимости товаров.



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Источник: https://t.me/c/2027743529/13489
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