Шокирующие подробности дела Марии Ковальчук: названо организатора роковой вечеринки

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Клименко Елена
В деле украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае с многочисленными травмами после загадочной вечеринки, появились новые шокирующие подробности.
Мария Ковальчук. Фото: 24 Канал
По словам Ксении, именно Саид организовал вечеринку, которая впоследствии превратилась в настоящий ужас для приглашенных моделей.
Кроме того, женщина описала ряд тревожных деталей. По ее словам, перед поездкой на виллу моделей заставили подписать контракт, в котором речь шла о сопровождении состоятельных гостей.
Очевидец вспоминает, что слышала крики за закрытой дверью, а также видела, как охрана выносила из дома что-то большое, похожее на тело, завернутое в ковер.
В начале марта Марию видели на вечеринке с двумя мужчинами, которые представились работниками модельного агентства. Она сообщила матери, что останется с ними на ночь. Через десять дней после исчезновения модель нашли на обочине дороги в крайне тяжелом состоянии. В больнице ей провели несколько сложных операций.
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