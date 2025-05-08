Шокирующие подробности дела Марии Ковальчук: названо организатора роковой вечеринки

В деле украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае с многочисленными травмами после загадочной вечеринки, появились новые шокирующие подробности.

Мария Ковальчук. Фото: 24 Канал

По словам Ксении, именно Саид организовал вечеринку, которая впоследствии превратилась в настоящий ужас для приглашенных моделей.

"Сейчас неизвестно, кто пригласил гостей на ту виллу. Но в какой-то момент появился Саид. Он, по словам свидетелей, отвечал за организацию события", — рассказала Ксения.

Кроме того, женщина описала ряд тревожных деталей. По ее словам, перед поездкой на виллу моделей заставили подписать контракт, в котором речь шла о сопровождении состоятельных гостей.

Очевидец вспоминает, что слышала крики за закрытой дверью, а также видела, как охрана выносила из дома что-то большое, похожее на тело, завернутое в ковер.

В начале марта Марию видели на вечеринке с двумя мужчинами, которые представились работниками модельного агентства. Она сообщила матери, что останется с ними на ночь. Через десять дней после исчезновения модель нашли на обочине дороги в крайне тяжелом состоянии. В больнице ей провели несколько сложных операций.

Как уже писали "Комментарии", украинские правоохранители начали уголовное производство по статье о торговле людьми в связи с исчезновением пропавшей в Дубае 20-летней украинской модели Марии Ковальчук. После более чем десяти дней поисков ее нашли с тяжелыми травмами — переломами рук, ног и позвоночника. Мария была доставлена ​​в больницу без документов и мобильного телефона. Длительное время она находилась в критическом состоянии.