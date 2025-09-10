Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп не видит смысла в дальнейшей экономической изоляции россии, если будет достигнут мир. В интервью One America News он рассказал, что президент уже донес эту позицию как европейским партнерам, так и представителям России.

Комментарии Венса касаемо сотрудничества с рф

По словам Венса, экономическое сотрудничество может стать стимулом для Москвы завершить войну. Он пояснил, что Трамп стремится остановить убийства и после прекращения войны готов рассматривать ряд выгодных для США экономических соглашений. Вэнс подчеркнул, что, независимо от отношения к России, она обладает значительными ресурсами — нефтью, газом и полезными ископаемыми. По его мнению, мир откроет возможности для продуктивных отношений как с Москвой, так и с Киевом.

Вэнс добавил, что экономическая взаимозависимость может стать лучшей гарантией долгосрочного мира: если страны имеют выгодные экономические связи, у них не будет мотивации разрушать их новой войной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с беспилотником над территорией Польши, переадресовав все вопросы в Министерство обороны РФ. Он также заявил, что от польских властей не поступало никаких официальных запросов на контакты по этому поводу.

На фоне ситуации с БПЛА Песков обвинил ЕС и НАТО в постоянных "безосновательных" заявлениях о российских провокациях. Отдельно он пригрозил, что отправка иностранных войск в Украину может иметь "страшные последствия" и отметил, что не все страны это осознают. В то же время, по его словам, в Кремле нет информации об отказе кого-то из так называемой "коалиции желающих" от идеи направления войск.

