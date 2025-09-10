Шокирующие комментарии Венса: Трамп готов сотрудничать с РФ

Рубрики
Ткачова Марія
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп не видит смысла в дальнейшей экономической изоляции россии, если будет достигнут мир. В интервью One America News он рассказал, что президент уже донес эту позицию как европейским партнерам, так и представителям России.
Комментарии Венса касаемо сотрудничества с рф
По словам Венса, экономическое сотрудничество может стать стимулом для Москвы завершить войну. Он пояснил, что Трамп стремится остановить убийства и после прекращения войны готов рассматривать ряд выгодных для США экономических соглашений. Вэнс подчеркнул, что, независимо от отношения к России, она обладает значительными ресурсами — нефтью, газом и полезными ископаемыми. По его мнению, мир откроет возможности для продуктивных отношений как с Москвой, так и с Киевом.
Вэнс добавил, что экономическая взаимозависимость может стать лучшей гарантией долгосрочного мира: если страны имеют выгодные экономические связи, у них не будет мотивации разрушать их новой войной.