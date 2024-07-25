Шокирующая некомпетентность Минэнерго: Масштабных отключений света можно было избежать

В Украине могло быть больше света во время жарких июня и июля, если бы министр энергетики Герман Галущенко решил простую задачку: как уменьшить продолжительность отключений, используя имеющиеся возможности и ресурсы. Об этом в Фейсбуке написала бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль.

Отключение света

По ее словам, от решения этой задачи будут зависеть и графики отключения зимой, поэтому она решила подсказать ее решение публично.

Зеркаль говорит, что по условиям задача, сейчас импорт 1,7 гигаватт в час. По ее словам, легкий анализ открытых источников показывает, что в течение периода большего дефицита электроэнергии мы ни разу не выбирали 100% объема доступного импорта.

"Например, в день 17 июля, когда температура воздуха в Киеве днем составляла 36 градусов, импорт составлял 61% из возможного в течение этих суток. Не использовано было 663 мегаватт в час. Это одна очередь отключения бытовых потребителей в стране. В этот день большинство страны было без света 15-18 часов. Дополнительный объем электричества был бы точно не лишним", — отметила Зеркаль.

Следующая составляющая задачи — деньги для импорта теоретически не должны быть проблемой. По словам Зеркаль, с 1 июня мы все с вами платим по повышенному тарифу, благодаря чему "Энергоатом", по информации экспертов DixiGroup, получил дополнительные 52 миллиарда гривен в год.

"Учитывая возложенные на “Энергоатом” обязательства по покрытию разницы между ценой электричества и нашим с вами тарифом, эти, дополнительно полученные, деньги должны использоваться и для покрытия разницы между стоимостью импорта и тарифом. А не идти на строительство двух дополнительных блоков Хмельницкой АЭС, целесообразность которого даже сам министр энергетики не может объяснить депутатам. Это расходование денег настолько безответственно и бессодержательно, что соответствующий законопроект даже получил негативное заключение антикоррупционного комитета парламента", — заявила Зеркаль.

Третья составляющая состоит в том, кто должен закупать импортную электроэнергию для населения. По словам эксперта, по постановлению правительства, которое регулирует режим импорта, это "электропоставщики". К примеру, государственный трейдер АО “ЭКУ”, 100% акций которого принадлежат государству. Или "поставщики универсальных услуг", часть которых являются государственными, и которым "Энергоатом" и компенсирует разницу между ценой электричества и нашим с вами тарифом.

"А теперь вопрос нашей задачи. Имея три составляющие: неиспользованные бизнесом объемы импорта, заплаченные нами деньги и имеющихся электропоставщиков, — решение об улучшении обеспечения населения за счет импорта очевидно. Вопрос только в том, почему он до сих пор не принят. И будет ли это решение принято, чтобы улучшить ситуацию зимой? Если министр энергетики перестанет тратить деньги на атомные блоки, разрешение на строительство которых Верховная Рада так и не дала, он сможет существенно улучшить ситуацию с энергоснабжением населения зимой", — подчеркнула Зеркаль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Железняк уличил Галущенко на циничной лжи в Раде.



