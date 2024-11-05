Шмыгаль сообщил, хватит ли собственных энергетических ресурсов для прохождения зимы

С началом отопительного сезона во всех областях Украины чиновники заявляют о полной готовности к холодам. Теперь 83% котельных уже функционируют, а тепло подается в большинство жилых домов, медицинских и учебных заведений. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что собственные запасы газа и энергоресурсов позволят стабильно обеспечить потребности украинцев.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр сообщил, что отопительный сезон стартовал во всех регионах Украины, кроме Херсона, где температура еще позволяет удерживать тепло без запуска котельных.

"Работают 83% всех котельных, тепло подается до 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов. Профильные министерства и ведомства контролируют ситуацию и вместе с местными властями понимают свои зоны ответственности", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина входит в зимний сезон с достаточными запасами энергоресурсов. В подземных хранилищах накоплено достаточное количество газа для обеспечения потребностей бытовых потребителей, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений.

"При этом, формируя запасы, мы учли потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации", — добавил глава Правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что это уже второй отопительный сезон, который Украина будет проходить за счет собственных энергетических ресурсов, без импорта газа.

Напомним, с приближением зимы 2024-2025 годов компания "Укрэнерго" анализирует несколько вариантов развития событий, один из которых предусматривает серьезные ограничения энергоснабжения. Прогнозы учитывают возможность массированных обстрелов критической инфраструктуры, что может существенно усложнить зимний период для энергосистемы страны.