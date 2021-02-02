Шмыгаль сделал важное заявление по оплате коммуналки за январь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал важное заявление насчет оплаты коммунальных услуг за январь 2021 года. Глава правительства сказал, что за первый месяц года не будут начислять штрафы за неуплату услуг ЖКХ. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

Газ. Фото: Google

По его словам, украинцы не будут получать штрафы или пеню, если у них есть задолженность за оплату газа или тепла. В январе подобные санкции применятся не будут.

Шмыгаль отметил, что это является очень важным месседжем для людей, чтобы они могли не переживать, когда будут получать завышенные платежки.

В январе 2021 года в Украине прокатилась волна массовых протестов из-за резкого повышения цен на коммуналку. Митингующие устраивали акции под Офисом Президента на Банковой и резиденцией Владимира Зеленского под Киевом.

18 января Кабмин принял решение о снижении тарифов на газ до граниченой цены в 6,99 гривны.

В компании-монополисте "Нафтогаз" также установили окончательную цену голубого топлива в феврале 2021 года, она составила 6,86 гривны, что ниже тарифа, установленного правительством.

Цена в 6,99 гривны будет действовать до конца марта 2021 года. Уже с апреля стоимость газа будет рассчитываться с учетом ситуации на рынке.

Украинские поставщики газа также публиковали свои цены на февраль 2021 года, которые варьируются от 6,88 гривны до 6,99 за кубометр.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от власти снижения тарифов на газ.

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