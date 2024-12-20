Шмыгаль назвал точный час остановки транзита российского газа через Украину

С 7:00 утра 1 января 2025 Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Это станет концом пятилетнего контракта, заключенного в 2019 году, и важным шагом в борьбе за энергетическую независимость страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, выступая в Верховной Раде.

Украина прекращает транзит российского газа

Шмигаль подчеркнул, что Украина имеет четкую позицию по энергоресурсам России: страна выступает против любых форм поддержки агрессора, в том числе из-за покупки или транспортировки газа и нефти.

"Позиция Украины очень четкая: мы последовательно отстаиваем санкционирование российских как активов, так и их ресурсов и газа, и нефти. Мы против любых и любой поддержки агрессора через продажу газовой или нефтяной российской молекулы", — заявил он.

Действующий контракт на транзит газа, заключенный между "Нефтегазом" и российским "Газпромом", истекает в первый день 2025 года. По словам Шмыгаля, физический транзит газа прекратится в 7:00 утра. В то же время, возможность возобновления транзита остается, но только при условии, что газ не будет российским. Такое решение, если оно будет принято, будет зависеть от запроса Европейской комиссии.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина ввела ограничения на торговлю со страной-агрессором. Однако транзит нефти и газа в Европу оставался исключением из-за критической потребности в энергоресурсах в странах ЕС. Через украинскую ГТС российский газ поставляли в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил , что вопрос транзита газа через Украину является одним из главных разногласий между двумя странами. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.