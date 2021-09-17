Школьники, пенсионеры, водители: кто получил награды от президента

Максим Мотуз, который спас первоклассника, фото МВД

По случаю Дня спасателя президент вручил награды лауреатам премии "Герой-спасатель года". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В этом году награды за мужество и героизм в чрезвычайных ситуациях и спасение других людей получили школьники, медики, водители и рядовые граждане.

Награду получила медсестра лечебно-диагностического центра "Добробут" Елена Бендик. Женщина делала массаж сердца пока человек, которому стало плохо в электричке "Нежин — Киев", не пришел в сознание.

Получил награду и предприниматель Ричард Горда. Мужчина спас мальчика, которого уносило на льдине. Ричард с помощью спиннинга подтянул школьника на льдине к берегу. Затем мужчина помог 11-летнему мальчику выбраться на сушу.

Две награды получили школьники, которые не растерялись и спасли других детей. Максим Мотуз, что учится в школе Первомайска, с помощью ветки спас первоклассника, который провалился под лед на реке. Мальчик возвращался с уроков и услышал крики о помощи. Школьник быстро сориентировался в ситуации, ведь никого вокруг больше не было. Татьяна Тулайдан учится в 7 классе в школе № 1 Раховского района. Девочка во время наводнения спасла своего младшего брата и трех соседских детей.

Проявил мужество и тракторист-машинист из Гуляйполя Сергей Тимошенко. Мужчина спас двух малолетних детей, оказавшихся в горящем доме. Сергей Тимошенко был награжден президентом.



Утонувшей женщине оказали медицинскую помощь ведущий инспектор отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Черкасского райуправления Ирина Лысенко и начальник Смелянского поисково-спасательной группы коммунальной водолазно-спасательной службы Виктор Терновцов. Оба спасателя получили награды.



Из рук президента награду получила студентка Мариупольского профессионального лицея строительства Анна Столярук. В ее доме произошел пожар. Девушка вывела своих братьев и сестер из горящего помещения.

Президент также наградил водителя маршрутного такси из Кривого Рога Александра Соколова. Мужчина вместо "скорой" вовремя довез пассажира с гипертоническим кризом до больницы. Пациент выжил благодаря своевременной помощи неравнодушного перевозчика.



Трехлетнюю девочку реанимировали врачи-анестезиологи Тернопольской областной детской клинической больницы Юрий Голинка и Сергей Цисарский. Медики находились на отдыхе от работы, когда случилась трагедия. В течение 10 минут они проводили реанимацию ребенка. Юрий Голинка и Сергей Цисарский также получили заслуженные награды.



Награду вручили пенсионерке из села Добряна, что в Николаевской области, Людмиле Симаненко. Женщина вынесла из пожара соседских детей, которые были без сознания.

Портал "Комментарии" писал, что на Николаевщине женщина вынесла из пожара троих детей.

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