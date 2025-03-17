ШИ от Google помог решить научную задачу, которую ученые не могли решить в течение десятилетий

Инструмент ИИ от Google за всего два дня смог решить научную задачу, связанную с устойчивостью некоторых супербактерий к антибиотикам, которая ежегодно приводит к миллионам смертей. Этот вопрос изучался исследователями из Имперского колледжа Лондона более десяти лет, сообщает Live Science.

Фото: из открытых источников

Команда ученых под руководством профессора микробиологии Хосе Пенадеса исследовала бактериофаги cf-PICIs, которые могут заражать разные типы бактерий. Они предположили, что некоторые вирусы используют "хвосты" других для того, чтобы вводить свою ДНК в клетку бактерии-хозяина. Эксперименты подтвердили эту гипотезу, открыв новый механизм горизонтальной переноски генов, о котором наука раньше не знала.

Прежде чем опубликовать свои результаты, ученые обратились к инструменту Google AI co-scientist, созданному для помощи в научных исследованиях. Всего за два дня алгоритм предложил несколько возможных вариантов ответа, один из которых полностью совпал с гипотезой команды.

"Это фактически означало, что алгоритм самостоятельно проанализировал данные, отверг неверные теории и предложил ту же гипотезу, к которой мы пришли за годы исследований, но за гораздо более короткое время", — отметил профессор Пенадес.

Ученые подчеркнули, что использование ИИ не заменило бы необходимость экспериментов, однако оно могло бы значительно ускорить процесс выдвижения гипотезы, сэкономив многие годы работы.

Несмотря на эти положительные результаты применение ИИ в науке остается спорным: некоторые исследования, выполненные с его помощью, оказываются ненадежными или невозможными для воспроизведения. Поэтому ученые работают над разработкой методов проверки результатов и нравственных стандартов для использования ИИ в научных исследованиях.

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