Шестиклассника из Тернопольщины пытались завербовать: как поступил школьник

Школьник из Тернопольщины, услышавший о фактах вербовки украинских детей, рассказал полицейским, что ему неизвестные тоже предлагали заработать деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникации полиции Тернопольской области.

Школьник сдал в полицию агента РФ

К инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение в социальной сети Telegram от неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий. Мальчику была отправлена видеозапись, в которой демонстрировались способы заработка и ссылка на телеграмм-канал для регистрации.

Ребенок не соблазнился обещанных денег, а сообщил об этом факте офицера службы образовательной безопасности. Полицейские пообщались со школьником и поблагодарили за позицию, а также проинформировали о случае сотрудников управления СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в местных пабликах Днепра и области было распространено видео, как старшеклассница заставила парня на вид значительно моложе ее стать на колени, в присутствии других. На видео понятно, что мальчик должен извиниться за что-то, в противном случае девушка угрожала рассказать все его родителям.

В полиции Никопольской области отреагировали на событие и сообщили, что сведения по данному факту зарегистрированы в Единый учет заявлений и сообщений отдела полиции № 2 Никопольского районного управления полиции.

Между 10-летним мальчиком и 14-летней девушкой, которые учатся в местной гимназии, произошел конфликт из-за младшей сестры несовершеннолетней.