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Шестиклассника из Тернопольщины пытались завербовать: как поступил школьник

Школьник из Тернопольщины «сдал» полиции вражеского агента

сегодня, 11:04
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Недилько Ксения

Школьник из Тернопольщины, услышавший о фактах вербовки украинских детей, рассказал полицейским, что ему неизвестные тоже предлагали заработать деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникации полиции Тернопольской области.

Шестиклассника из Тернопольщины пытались завербовать: как поступил школьник

Школьник сдал в полицию агента РФ

К инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение в социальной сети Telegram от неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий. Мальчику была отправлена видеозапись, в которой демонстрировались способы заработка и ссылка на телеграмм-канал для регистрации.

Ребенок не соблазнился обещанных денег, а сообщил об этом факте офицера службы образовательной безопасности. Полицейские пообщались со школьником и поблагодарили за позицию, а также проинформировали о случае сотрудников управления СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в местных пабликах Днепра и области было распространено видео, как старшеклассница заставила парня на вид значительно моложе ее стать на колени, в присутствии других. На видео понятно, что мальчик должен извиниться за что-то, в противном случае девушка угрожала рассказать все его родителям.

В полиции Никопольской области отреагировали на событие и сообщили, что сведения по данному факту зарегистрированы в Единый учет заявлений и сообщений отдела полиции № 2 Никопольского районного управления полиции.

Между 10-летним мальчиком и 14-летней девушкой, которые учатся в местной гимназии, произошел конфликт из-за младшей сестры несовершеннолетней.

 



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Источник: https://tp.npu.gov.ua/news/shestyklasnyka-z-krementsia-namahalysia-zaverbuvaty-vorozhi-spetssluzhby-shkoliar-povidomyv-pro-tse-inspektora-sob
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