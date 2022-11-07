Схемы с гуманитаркой и коррупцией. НАБУ может добраться заместителей Андрея Ермака, — блоггер Федоров



















Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура приступили к расследованию топ-коррупции и в ближайшее время могут дойти до высшего руководства Офиса президента Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в расследовании блоггера Андрея Федорова "Оборотни с Банковой".

Офис президента. Фото: Украинская правда

Блогер отмечает, что недавно детективы НАБУ пришли с обысками в Кабмин и Офис президента. В частности, к советнице заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко Елены Симоненко, первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана. По данным Федорова, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, связанного с распределением гуманитарной помощи. За это направление в ОПУ отвечает Кирилл Тимошенко, недавно журналисты разоблаченный в использовании внедорожника Chevrolet Tahoe, предназначенном для гуманитарных целей. Кроме 50 таких внедорожников, компания General Motors и ее сотрудники передали Украине 300 тысяч долларов. Еще 20 тысяч долларов передала General Motors Канада. Все эти средства предназначены для закупки гуманитарных товаров для внутренних переселенцев.

"Ежедневно миллионы украинцев собирают последние средства, чтобы приобрести столь необходимые автомобили для наших защитников. Ставленики власти используют свое служебное положение в корыстных целях. Этот автомобиль Chevrolet Tahoe мог бы вывезти и спасти жизнь десяткам наших героев, но Кириллу Тимошенко нужнее", — сказал Андрей Федоров.

По его словам, руководитель Офиса президента Андрей Ермак собрал на Банковой самых скандальных чиновников и деятелей. Кирилл Тимошенко фигурирует в скандале с гуманитаркой. Еще до войны компания его жены Goodmedia получала государственные заказы, в частности, на проведение масштабного форума "Украина 30". Еще один заместитель Олег Татаров фигурирует по делу о топ-коррупции, в частности, в государственной строительной корпорации "Укрбуд". Третий заместитель Ермака — Ростислав Шурма, был членом запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, до сих пор работающей на врага.

"Я очень надеюсь, что меня услышат и в ближайшее время компетентные органы почистят высшие эшелоны власти от персонажей, которые вместо работы ради нашей скорейшей победы кормят народ красивыми видеороликами", — подчеркнул Андрей Федоров.





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