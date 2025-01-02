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Схемы нелегальной миграции: на Закарпатье и Одесщине разоблачена переправка ухилянцев за границу

Благодаря совместным действиям удалось остановить деятельность канала незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста в Румынию.

сегодня, 12:28
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Клименко Елена

Правоохранители Закарпатской области совместно с СБУ и пограничниками задержали двух человек, организовавших нелегальную переправку призывников в Румынию. Тем временем в Одесской области была обнаружена еще одна группа лиц, которая за 13 тысяч долларов обещала двоим мужчинам побег в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Схемы нелегальной миграции: на Закарпатье и Одесщине разоблачена переправка ухилянцев за границу

Фото: Национальная полиция

Благодаря совместным действиям удалось остановить деятельность канала незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста в Румынию. Двое местных жителей, 59 и 52 лет, за 4500 долларов организовывали побег за границу, обещая помощь в транспортировке в пограничную зону и предоставление временного убежища. Злоумышленники привлекли местного жителя для перевозки призывников через блокпосты, где те скрывались под мусором на телеге. Организаторы схемы были сообщены о подозрении.

В то же время в Одесской области правоохранители задержали организатора незаконного канала пересечения государственной границы и двух его сообщников. Злоумышленники искали в интернете мужчин, готовых уехать из Украины, и за сумму от 6 до 9 тысяч долларов обещали организовать пеший переход границы вне официальных пунктов пропуска.

Двое жителей Днепра воспользовались услугами злоумышленников и приехали в Одессу, а затем отправились в Подольскую область для консультаций. Во время встречи организатор дал им советы по маскировке и пообещал доставить их на границу с Приднестровьем.

При получении 17 000 долларов от клиентов организатора задержали правоохранители. Его подельники были задержаны по местам жительства, а во время обысков изъяты доказательства. Злоумышленникам также было доложено о подозрении.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на Закарпатье переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина.



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/natspolitsiia-spilno-z-sbu-likviduvaly-cherhovi-skhemy-peretynu-derzhkordonu-viiskovozoboviazanymy-cholovikamy?v=677647f022b35
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