Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов: как выглядят их дети

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов

Уникальная история сестер Брианны и Бриттани и их мужей, братьев-близнецов Джоша и Джереми покорила соцсети еще несколько лет назад. Две пары встретились на фестивале близнецов, влюбились и решили пожениться. Свадьба состоялась в один день, а после нее все четверо поселились под одной крышей, создав поистине необычную семью.

Их общий аккаунт в Instagram регулярно пополняется фотографиями из жизни необычной семьи. Но недавнее сообщение удивило подписчиков: сыновья пар, Джет и Джакс, выглядят совершенно по-разному, хотя, казалось бы, они должны быть почти идентичными.

Несмотря на то, что их родители – идентичные близнецы, Джет и Джакс не братья-близнецы, а двоюродные братья. Однако у них есть уникальная особенность: поскольку родители имеют одинаковый генетический набор, с точки зрения ДНК они столь же близки, как и родные братья.

Генетика непредсказуема и дети могли унаследовать разные композиции генов от родителей, что и разъясняет, почему они не являются копиями друг дружку.

Пользователи Instagram не скрывают своего удивления от опубликованного видео:

"Такая хорошая семья! Кроме того, невероятно, насколько они по-разному выглядят. Невероятно, как работает генетика", – пишет пользовательница в комментариях под видео.

"Белокурый похож на папу, но имеет цвет волос мамы. Чернявый похож на маму, но имеет цвет волос папы", — заметил другой комментатор.

"Повезло, что у детей разный цвет волос, поэтому они их не будут путать", – шутит еще один.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об эксперименте на близнецах, когда один ел все, а другой был на веганской диете.

Также "Комментарии" писали, что умерли самые старые в мире сиамские близнецы.