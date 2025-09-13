Сергей Лещенко за решеткой: сенсационные новости

Бывший журналист Украинской правды и известный общественный деятель Сергей Лещенко оказался в центре громкого скандала. Его задержали правоохранительные органы по подозрению во взяточничестве. Эта новость вызвала широкий резонанс, ведь еще несколько лет назад Лещенко ассоциировался с борьбой с коррупцией, громкими журналистскими расследованиями и активной гражданской позицией.

Сергей Лещенко

Свою политическую карьеру Лещенко начал после работы в медиа: он входил в Верховную Раду, позиционировал себя как реформатор и один из тех, кто должен был изменить старую политическую систему. Лещенко выступал с резкой критикой олигархов и коррупционных схем, призывал к прозрачности у власти и декларировал ценности европейского выбора.



Впрочем, время доказало другое. Сегодня он находится под следствием и общество воспринимает его арест как очередной символ того, как лозунги и реальность в украинской политике могут расходиться. На контрасте с прошлым, когда Лещенко боролся с коррупцией и участвовал в правозащитных акциях и даже маршах равенства, теперь он сам оказался в статусе фигуранта уголовного дела.



Об аресте сообщил общественный деятель Дмитрий Корчинский, который с иронией напомнил, что когда-то Лещенко выходил на улицы в колонне маршей ЛГБТ и выступал за честную политику, а теперь обвиняется во взяточничестве.



Ситуация с Лещенко демонстрирует, как быстро может измениться политическая репутация и как общественные идеалы порой рушатся под давлением реальных обстоятельств. Арест вызвал волну дискуссий в соцсетях и среди экспертов — от разочарования до саркастических комментариев об очередном падении новых лиц.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что легендарный итальянский дизайнер Джорджо Армани, ушедший из жизни 4 сентября в возрасте 91 года, оставил подробное завещание о будущем своей модной империи. Как сообщает Reuters, документ, составленный им лично в апреле этого года, предусматривает продажу группы Armani одному из трех международных гигантов индустрии: LVMH, Luxottica или L'Oréal.