Сергей Лещенко за решеткой: сенсационные новости
НОВОСТИ

Сергей Лещенко за решеткой: сенсационные новости

Арест Сергея Лещенко: от антикоррупционера до обвиняемого во взяточничестве

13 сентября 2025, 00:01
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший журналист Украинской правды и известный общественный деятель Сергей Лещенко оказался в центре громкого скандала. Его задержали правоохранительные органы по подозрению во взяточничестве. Эта новость вызвала широкий резонанс, ведь еще несколько лет назад Лещенко ассоциировался с борьбой с коррупцией, громкими журналистскими расследованиями и активной гражданской позицией.

Сергей Лещенко за решеткой: сенсационные новости

Сергей Лещенко

Свою политическую карьеру Лещенко начал после работы в медиа: он входил в Верховную Раду, позиционировал себя как реформатор и один из тех, кто должен был изменить старую политическую систему. Лещенко выступал с резкой критикой олигархов и коррупционных схем, призывал к прозрачности у власти и декларировал ценности европейского выбора.

Впрочем, время доказало другое. Сегодня он находится под следствием и общество воспринимает его арест как очередной символ того, как лозунги и реальность в украинской политике могут расходиться. На контрасте с прошлым, когда Лещенко боролся с коррупцией и участвовал в правозащитных акциях и даже маршах равенства, теперь он сам оказался в статусе фигуранта уголовного дела.

Об аресте сообщил общественный деятель Дмитрий Корчинский, который с иронией напомнил, что когда-то Лещенко выходил на улицы в колонне маршей ЛГБТ и выступал за честную политику, а теперь обвиняется во взяточничестве.

Ситуация с Лещенко демонстрирует, как быстро может измениться политическая репутация и как общественные идеалы порой рушатся под давлением реальных обстоятельств. Арест вызвал волну дискуссий в соцсетях и среди экспертов — от разочарования до саркастических комментариев об очередном падении новых лиц.

Источник: https://www.facebook.com/share/p/1CRn9Eu7nC/
