Сергей Гусовский: «Судьба будущего Музея на Почтовой - в руках нового Киевсовета»

Извлечь из бюрократического болота раскопки на Почтовые площади и создать там музей — это обязанность нового Киевсовета, — заявляет Сергей Гусовский, кандидат на должность мэра Киева от политической партии "За Будущее" в комментарии Украинскому радио.

Сергей Гусовский | LIGA.net

Гусовский — один из тех депутатов городского совета, кто отвоевал у застройщиков археологические находки на Почтовой площади. Он вспоминает: "К сожалению, мы сталкивались с бешеным сопротивлением. Было сделано все, что возможноt и невозможноt на тот момент, ведь мы действовали в оппозиции. Тем не менее, удалось по крайней мере остановить строительство очередного ТРЦ ".



Дальше дело уже за следующими депутатами, пока вопрос с артефактамы не решен никак и ни кем, отмечает Гусовский:

"Сейчас там ничего не происходит. И те, кто несет ответственность — куча департаментов КГГА — тихо сидят и считают, что не должны ничего делать. А какое-то очередное коммунальное предприятие об этом якобы заботится. По моему мнению, это вопрос того, какие изменения внести в инвестиционный договор. Не исключено, что нужно выкупить права инвестора. Но замечу, что у города очень сильная позиция, если решить все же идти в суд. Суть в том, что строительство было оформлено как составляющая реорганизации дорожной развязки: хотели сэкономить, но зато сами себе создали беду, потому что не предполагали, что кто-то всерьез возьмется разбираться, что не так со строительством там ТРЦ".

Однако кандидат на должность городского головы убежден, что музей на Почтовой обязательно появится:

"Там нашли не просто артефакты, а улицу, которой тысяча лет, — живую ткань истории времен крещения Руси. Это была невероятная находка, и хорошо, что удалось остановить эту мошенническую застройку. Было много тех, кому не безразлично, я был непосредственно к этому причастен со стороны Киевского городского совета. У нас была мощная команда, которая на протяжении не одного месяца отстаивала создания музея. Поэтому я убежден, что в Почтовой площади есть как фантастическое прошлое, так и потенциально очень хорошее будущее. Мы с командой "За будущее" в Киевсовете будем продолжать бороться, чтобы создать там музей ".

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