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Семья советского политика завладела домом Шерлока Холмса в Лондоне

Дарига Назарбаева вместе с сыном владеет почти всем имуществом на Бейкер-Стрит

сегодня, 12:03
Автор:

Владимир Лавский

Владельцами здания, в котором жил главный герой рассказов Артура Конана Дойла сыщик Шерлок Холмс в Лондоне, являются дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев. Такие данные опубликовало издание Times.

Семья советского политика завладела домом Шерлока Холмса в Лондоне

Журналисты отправили запрос о структуре собственности в британской столице, чтобы узнать, в чьей собственности находятся дома в самых элитных районах города. И вот, семье бывшего казахского лидера принадлежит не только данный дом, а большая часть улицы между зданиями от 215 до 237. По предварительным подсчетам, суммарная стоимость недвижимости составляет минимум 140 миллионов фунтов стерлингов. 

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/strange-case-of-dariga-nazarbayeva-mystery-owner-of-sherlock-holmess-baker-street-address-23q7c2fpl
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