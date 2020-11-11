Владельцами здания, в котором жил главный герой рассказов Артура Конана Дойла сыщик Шерлок Холмс в Лондоне, являются дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев. Такие данные опубликовало издание Times.

Журналисты отправили запрос о структуре собственности в британской столице, чтобы узнать, в чьей собственности находятся дома в самых элитных районах города. И вот, семье бывшего казахского лидера принадлежит не только данный дом, а большая часть улицы между зданиями от 215 до 237. По предварительным подсчетам, суммарная стоимость недвижимости составляет минимум 140 миллионов фунтов стерлингов.

Как ранее сообщали "Комментарии", против президента Украины Владимира Зеленского открыто административное производство.





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