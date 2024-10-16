Сексуальное насилие во время войны: официальные данные не отражают реальную ситуацию

Официальная статистика о жертвах сексуального насилия во время войны в Украине может быть только "верхушкой айсберга". По данным экспертов, реальное количество пострадавших может быть в десять раз больше. Об этом шла речь на брифинге, где Екатерина Левченко, правительственная уполномоченная по гендерной политике, рассказала о значительных недостатках в документировании этих преступлений.

Сексуальное насилие на фоне войны

По состоянию на сегодняшний день, официальные данные свидетельствуют о 322 жертвах сексуального насилия, связанного с войной. Среди них 207 женщин и 115 мужчин обратились в правоохранительные органы и согласились участвовать в расследовании. Однако эксперты предупреждают, что настоящее количество пострадавших может быть значительно выше.

Во время брифинга в Медиацентре Украина Екатерина Левченко сообщила, что статистика, которую имеют правоохранительные органы и общественные организации, только поверхностна. Многие люди не рассказывают о том, что с ними произошло, из-за страха, стыда или недоверия к системе.

"Действительно, статистика, которую у нас есть, правоохранительные органы – это верхушка айсберга. Так же статистика социальных служб, общественных организаций. И мы понимаем, что за каждым идентифицированным случаем стоит минимум 10, о которых никто не знает, о которых молчат", – добавила Екатерина Левченко.

Эксперты и активисты призывают усилить усилия по борьбе с сексуальным насилием во время войны, усовершенствовать механизмы фиксации и поддержки пострадавших. Без этого трудно будет достичь справедливости и оказать помощь всем нуждающимся.