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Секс, обыски, алкоголь: журналист показал, как работают детективы НАБУ (Видео)

Во время обыска детективы НАБУ ругаются матом, планируют вызвать проституток и "накрывают поляну"

сегодня, 15:30
Автор:

Кириєнко Анна

Журналисту Владимиру Бойко удалось получить видео, на котором видно процесс проведения обыска дома детективами НАБУ.

Секс, обыски, алкоголь: журналист показал, как работают детективы НАБУ (Видео)

Фото: УНИАН


На записи присутствует старший детектив главного подразделения детективов НАБУ Владимир Новиков и его сотрудники. Обыски проводились по факту хищений на государственном предприятии "Укркосмос".

На видео видно, что детективы ведут себя не очень профессионально. Во время серьезной задачи Новиков с подчиненными ругаются  матом и планируют вызвать проституток.

"Профессионалы" охотно чистят холодильник в доме, в котором проводили обыск. Один из борцов с коррупцией предложил другим принять алкоголь, который нашел на кухне. Антикоррупционеры ели конфеты и орешки, не спросив разрешения у владельца.
Кроме всего вышесказанного, детективы нагло и безосновательно провожают адвоката Сергея Геллу. Очевидно, что тот мешал им угощаться.
Как отмечает журналист Владимир Бойко, в доме детективы не нашли доказательств нарушения законодательства. Протокол выписали "задним числом".
Сайт "Комментарии" также напоминает, ранее суд в Киеве постановил освободить Сытника с должности директора НАБУ.






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Источник: https://naspravdi.today/2020/11/24/mystetstvo-provodyty-obshuky/
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