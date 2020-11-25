Секс, обыски, алкоголь: журналист показал, как работают детективы НАБУ (Видео)

Журналисту Владимиру Бойко удалось получить видео, на котором видно процесс проведения обыска дома детективами НАБУ. Фото: УНИАН

На записи присутствует старший детектив главного подразделения детективов НАБУ Владимир Новиков и его сотрудники. Обыски проводились по факту хищений на государственном предприятии "Укркосмос". На видео видно, что детективы ведут себя не очень профессионально. Во время серьезной задачи Новиков с подчиненными ругаются матом и планируют вызвать проституток.

"Профессионалы" охотно чистят холодильник в доме, в котором проводили обыск. Один из борцов с коррупцией предложил другим принять алкоголь, который нашел на кухне. Антикоррупционеры ели конфеты и орешки, не спросив разрешения у владельца.

Кроме всего вышесказанного, детективы нагло и безосновательно провожают адвоката Сергея Геллу. Очевидно, что тот мешал им угощаться.

Как отмечает журналист Владимир Бойко, в доме детективы не нашли доказательств нарушения законодательства. Протокол выписали "задним числом".

Сайт "Комментарии" также напоминает, ранее суд в Киеве постановил освободить Сытника с должности директора НАБУ.





















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