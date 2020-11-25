Секс, обыски, алкоголь: журналист показал, как работают детективы НАБУ (Видео)

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Кириєнко Анна
Журналисту Владимиру Бойко удалось получить видео, на котором видно процесс проведения обыска дома детективами НАБУ.
Фото: УНИАН
На записи присутствует старший детектив главного подразделения детективов НАБУ Владимир Новиков и его сотрудники. Обыски проводились по факту хищений на государственном предприятии "Укркосмос".
На видео видно, что детективы ведут себя не очень профессионально. Во время серьезной задачи Новиков с подчиненными ругаются матом и планируют вызвать проституток.
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