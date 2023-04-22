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Секретные документы Пентагона: Тейшейра начал «сливать» материалы с первых дней войны

По информации The New York Times, Тейшейра начал сливать данные Пентагона через два дня после вторжения РФ в Украину

сегодня, 11:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона, начал размещать разведывательные данные в феврале 2022 года, сразу после вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Секретные документы Пентагона: Тейшейра начал «сливать» материалы с первых дней войны

Джек Тейшейра. Фото: Getty Images

По данным издания, пользователь, чей профиль совпадает с профилем Тейшейры, начал публиковать данные о военных действиях России в ранее неизвестной чат-группе Discord, популярной среди геймеров социальной сети. Чат-группа насчитывала около 600 участников.


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Дело против 21-летнего Тейшейры, арестованного 13 апреля, связано с утечкой секретных документов в другую группу Discord, насчитывающую около 50 участников, под названием Thug Shaker Central. Там он начал размещать конфиденциальную информацию в октябре 2022 года. Его работа в качестве специалиста по информационным технологиям на базе ВВС в Массачусетсе дала ему допуск к секретам.

Недавно обнаруженная информация, размещенная в более крупной чат-группе, включала подробности о жертвах среди россиян и украинцев, деятельности московских разведывательных служб и обновленную информацию о помощи, оказываемой Украине. Пользователь утверждал, что размещает информацию Агентства национальной безопасности, Центрального разведывательного управления и других спецслужб.

Журналисты "The New York Times" узнали о большом чате от пользователя Discord. Чат был публично указан на канале YouTube и к нему можно было легко получить доступ за считанные секунды. Цепочка цифровых доказательств, собранных The New York Times, связывает сообщения, содержащие конфиденциальную информацию, с Тейшейрой. Посты были сделаны под именем пользователя, которое The New York Times ранее связывала с Airman Teixeira. Человек, сливший информацию, сказал, что работал в разведывательном подразделении ВВС США.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/04/21/us/politics/jack-teixeira-leaks-russia-ukraine.html
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