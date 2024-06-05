Сегодня в Украине продолжительность отключений света может возрасти

Украина сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии, который может привести к увеличению продолжительности плановых отключений света до четырех часов или даже больше. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, выступая на телеканале "1 +1".

Сегодня отключения света могут продолжаться более 4 часов

В настоящее время, по словам Кудрицкого, энергетическая система страны переживает тяжелые времена, особенно в часы пик, такие как утренние и вечерние периоды.

"Если наши коллеги будут вкладываться в лимиты, то отключения будут плановыми, но дефицит достаточно значителен, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, это может быть и больше в зависимости от того, говорим ли мы. о часе пик — утро или вечере, или часах, когда ситуация с дефицитом в основном немного менее острая .

Причины такого положения вещей разнообразны, включая увеличенный спрос на электроэнергию, а также временное сокращение производственных мощностей. Особенно остро проблема дефицита ощущается в крупных городах, где концентрация населения и промышленные объекты создают высокий спрос на электроэнергию.

Рассказывая о предпринимаемых мерах по минимизации неудобств для населения, Кудрицкий подчеркнул, что "Укрэнерго" активно работает над восстановлением и модернизацией оборудования, а также ищет пути для оптимизации использования доступных ресурсов.

Напомним, что "Укрэнерго", по информации источника издания "Коммерсант Украинский", могло вступить в сговор с продавцами генераторов, которые рассчитывают их реализовать прежде всего в столице и Киевской области, из-за платежеспособности жителей

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что повышение тарифа на свет назвали диверсией.