Сегодня над Украиной будут кружить американские истребители

Сегодня украинцы могут увидеть в небе американские истребители, которые в рамках учений “Объединенные усилия – 2020" (принимают участие военнослужащие Сил специальных операций из Украины и США) пролетят над некоторыми областными центрами. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Украине.

В сообщении говорится о том, что будет проводиться множество маневров, в частности - беспарашютное десантирование с помощью десантного каната. Увидеть все это можно будет сегодня между 12.30 и 14.00. Учения пройдут в небе над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

Как ранее сообщали “Комментарии”, из американских и европейских авиабаз во взаимодействии с истребителями стран-членов НАТО вчера в небо поднялись стратегические бомбардировщики. Они совершили массовые полеты в Восточной Европе и в западной части Тихого океана. Об этом передает Европейское командование ВС США.



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