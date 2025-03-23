Сегодня можно узнать, какой будет весна: проверенные временем приметы

В течение 23 марта люди с давних времен внимательно наблюдали за природой, ведь в этот день можно узнать, какой будет весна.

Какая будет весна

Итак, первая примечательная говорит о том, что если в течение 23 марта будет солнечно и тепло, то следует ожидать раннюю и ласковую весну.

Кроме того, люди заметили, если 23 марта будет дождь или дождь, то и лето также будет дождливым.

Если ночью 23 марта будет много звезд на небе, следует готовиться к поздней и холодной весне.

А вот если в этот день будет ветрено, то стоит ожидать большой урожай ржи.

Следует отметить, что 23 марта приходится на Великий пост, поэтому в этот день следует соблюдать и некоторые запреты. В частности, не стоит употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Следует употреблять в пищу растительные продукты.

Кроме того, во время Великого поста запрещено организовывать громкие празднества и вечеринки. Не рекомендуется петь песни и танцевать.

23 марта советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно дома или в поле. Также в этот день очень важно держать свои мысли и слова чистыми.

А еще, если придерживаться народных верований, то 23 марта не начинали важные дела и не делали больших покупок. Было убеждение, что покупки окажутся неудачными, а дело не получится, так как планировалось.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о приметах, связанных с кровавым луной. "Кровавая Луна" — это народное название полного лунного затмения, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на своего спутника. Во время этого процесса Луна не исчезает полностью с небосвода, а приобретает красноватый оттенок.



