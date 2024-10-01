Сегодня День Защитников и Защитниц: что следует сделать в 9 утра

Сегодня 1 октября, в День Защитников и Защитниц, в 9:00 состоится общенациональная минута молчания в знак уважения и признательности погибшим защитникам Украины.

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Как сообщили в КГВА, с 8:55 до 9:05 в Киеве сотрудники Национальной полиции остановят движение на Майдане Незалежности и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

"Киевляне, и гости столицы, где бы вы ни были, что бы ни делали – остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда будем помнить тех, кто отдал самое ценное – собственную жизнь за то, чтобы мы продолжали жить", – отметили в КГВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Когда Покров: новый церковный календарь праздников на октябрь 2024 года

Теперь День Защитников и Защитниц Украины тоже перенесен на 1 октября. Актуальный церковный календарь ПЦУ и перечень праздников на октябрь 2024 — по новому григорианскому календарю публикует портал "Комментарии".

Главные церковные праздники в октябре 2024 года по новому календарю ВЦУ

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

6 октября – апостола Фомы.

9 октября — апостола Иакова Алфиева.

16 октября — мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем.

18 октября – апостола и евангелиста Луки.

26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.

Новый православный церковный календарь ПЦУ на октябрь 2024 года – смотрите по ссылке .