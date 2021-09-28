Сегодня будет сенсация, - Гордон анонсировал интервью с ближайшим другом Путина

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Елизавета Черных
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского миллиардера, близкого друга президента России Владимира Путина — Сергея Пугачева. Интервью выйдет на YouTube канале "В гостях у Гордона", во вторник, в 18:00. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
Дмитрий Гордон - фото из открытых источников
Впрочем из следующего поста журналиста стало известно, что его гостем станет миллиардер Сергей Пугачев, который на данный момент проживает на территории Франции, и которого сам Гордон называет "ближайшим другом" главы Кремля.
К слову, Сергей Пугачев - российский банкир и предприниматель. С 2014 года находится в международном розыске и находится во Франции, гражданином которой является, отказавшись от гражданства России в 2012 году.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что по словам Дмитрия Гордона, сама с инициатива принятия деолигархического закона неправильная. У нас есть Конституция, Антимонопольный комитет. Всё это способно олигархов заставить жить по законам. Он отметил, самая поддерживаемая любым населением любой небогатой страны история звучит так: "давайте у богатых заберём, чтобы не было богатых!". Такой подход, конечно же, является большой ошибкой, ведь должно не быть бедных. Богатые должны быть, потому что богатые – это инвестиции, это рабочие места, это задействованность людей в процессе. Соответственно, это высокие зарплаты для населения.
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