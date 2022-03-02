Седьмые сутки войны: почему о капитуляции, как планировал Путин, не может быть и речи

Мы переживаем седьмые сутки российского открытого вторжения в Украину. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото из открытых источников

Путин не может похвастаться победами – крупнейшие украинские города не захвачены оккупантами

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш акцентирует, что ни одна спецслужба мира не прогнозировала, что Украина выстоит более 72 часов после начала российского вторжения. Но Украина держится. Уже седьмые сутки.

"Вместо вожделенного Путиным блицкрига – всё превращается в затяжную войну. Не с "нациками-банедровцами", как рисовала российская пропаганда, а с нацией. Со всем украинским народом!" – подчеркивает эксперт.

По его словам, тогда как Путин пытался перекрыть нам доступ в ЕС и НАТО, мы, напротив, стали к ним намного ближе. За несколько дней мы тут чуть ли не вступили в Евросоюз.

"Помощь, конечно, должна быть больше. Мало подсвечивать здания в цвета украинских флагов и протестов где-то в Европе или США против войны России против Украины. Нам нужно много оружия, боеприпасов, нам нужны добровольцы, нам нужны самолеты и военная техника. Нам нужны средства противовоздушной и противоракетной обороны. И – больше беспилотников. Потому что эта война показала, что те же "Байрактары" способны переломить ход сражения. "Байрактары" выжигают колонны российской техники на украинских трассах десятками, сотнями… Вот такого рода поддержка нам нужна. И, конечно, надо держаться, – уверен Денис Богуш. – Путин не может похвастать победами. Крупнейшие украинские города не захвачены оккупантами. Они живут под обстрелами, становясь всё более украинскими, даже русскоязычные. А путинцы, эта недоармия грабит села и поселки и пытается прорваться в крупные населенные пункты, прикрываясь мирными жителями. Все морги Беларуси и приграничных областей РФ забиты "освободителями", включая "кадыровцев". Их боятся отправлять на родину, чтобы не узнали масштаб потерь. Также известно, что Россия пригнала мобильные крематории. И массово сжигает трупы своих "воинов". Для Путина, всей российской армии, всей РФ, всего их "величия" – это позор. Смывать его придется десятилетиями".

Мы прошли точку невозврата касательно какого-то примирения с "братским народом", который уже захватил наши Крым и часть Донбасса

Политтехнолог Борис Тизенгаузен поделился важными социальными выводами:

"Война, как оказалось, может быстро прийти даже в города, которые находятся далеко от границы с РФ. Абсолютно меняется ритм и формат существования человека (в мирное время и военное). Другие приоритеты. Люди с разным достатком поставлены в одинаковые условия. Ракеты, бомбы, снаряды, пули агрессора летят по нам, не взирая на состояние. И это в определенном смысле уравнивает. На первое место выступают морально-этические качества. Тогда как одна часть политиков сбежала из страны, другая отчаянно защищает свои города, свою страну. Идут в территориальную оборону, в ВСУ. Каждый проявляет себя по-разному. И после войны эти моменты обязательно будут учтены".

По мнению эксперта, такой взаимопомощи, такого включения в процесс абсолютно всех, тех, кто даже не может помощь физически, но делает это морально, эмоционально, информационно, Украина не ощущала никогда.

"Да, мощный подъем был в 2014-м, когда Россия захватила Крым и часть Донбасса. Но то была гибридная агрессия, на части территории нашей страны. А на сегодняшний день открытая война пришла на всю территорию Украины. Также, мне кажется, мы прошли точку невозврата касательно какого-то примирения с "братским народом", который уже захватил наши Крым и часть Донбасса. Но теперь ясно – никакого примирения (в течение десятилетий, как минимум) уже не будет. И речь не только о политиках. Если бы российский народ хотя бы выражал более понятно свою точку зрения, выходил массово против войны на митинги (белорусов тоже касается). Но мы видим, что те же россияне на одну часть весов ставят невозможность улететь на какой-то курорт из-за санкций – и бомбардировки Харькова. По их мнению, это они страдают, а не мы. И это сильно показывает разницу в ментальности украинцев и русских", – поясняет Борис Тизенгаузен.

Его поразило и продолжает в хорошем смысле удивлять, то, как ведут себя люди, которые не были военными, в высшем руководстве Украины.

"И президент Зеленский, и глава Минобороны Резников, и многие другие. От военных можно ожидать такой собранности, жесткости. Они привыкли быть в соответствующей обстановке. А вот от гражданских я такого не ожидал, – признался эксперт. – Мне кажется, Зеленский именно сейчас выкристаллизовался не просто как президент, но – как Лидер. И то, как жестко и логично он выстраивает внешнеполитическую линию, оборону страны (понятно, с помощью профессионалов-военных) – заслуживает уважения".

Отмечает Борис Тизенгаузен и работу министра цифровой трансформации – Федорова.

"Его ведомство прилагает неимоверные усилия, при помощи наших специалистов по кибербезопасности, хакеров, представителей IT-отрасли. Подключают весь мир. Круглосуточно устраивают масштабные хакерские атаки на агрессора, блокируют счета, криптовалютные кошельки, обваливают сайты ФСБ, Госдумы и так далее. Воюет мощнейшая информационная армия, – акцентирует эксперт. – Если подытожить: несмотря на тяжелейшую обстановку, в Украине абсолютно слаженно работают все органы госуправления. И самое главное – четкая, понятая правильная в военное время ведется информационная политика. Она отчасти успокаивает людей (насколько это возможно), но и очень сильно мотивирует, демонстрируя наши успехи в противостоянии с агрессором – и военные, и дипломатические".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден рассказал, в чем главный просчет президента РФ Путина с вторжением в Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!